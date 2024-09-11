'Небезпечніші за ракетний удар': експерт назвав загрозу, до якої може вдатися РФ

Якщо наступ російських військ зупиниться, то ворог перейде до масованих ударів по Україні, заявив Сергій Кузан.

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Експерт розповів, що робитиме РФ, якщо наступ російських військ зупинеться / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, uscc.org.ua

Росія зосередяться на масованих ударах по території України, якщо наступ окупантів зупиниться або втратить темп. РФ збільшує виробництво ракет, що це є серйозною загрозою для України. Про це в інтервʼю Главреду розповів військовий експерт, директор Українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

"На жаль, вони будуть це робити (завдавати масованих ударів по Україні - Главред). РФ нарощує своє ракетне виробництво, і це ще одне питання, чому пріоритетними є наші стратегічні програми виготовлення далекобійних дронів, ракет. Тобто нарощення ударного компоненту – це для нас не просто стратегічно важливо, тому що наразі в росіян залишається єдина їхня перевага у авіації та застосуванні плануючих бомб з модулем керування і корекції", - зазначив він.

Кузан наголосив, що без ефективної протидії цій загрозі не можна говорити про стабілізацію фронту. Експерт підкреслив, що російські авіаційні удари за допомогою плануючих бомб небезпечніші, ніж ракетні атаки, оскільки вони можуть руйнувати укріплені позиції ЗСУ.

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"Кілька днів таких бомбардувань по фронту є небезпечнішими, ніж увесь ракетний удар Україні. Тому, звичайно, нам потрібно нівелювати цю загрозу або як мінімум отримати дозвіл на застосування далекобійної зброї, щоб хоча б збільшувати підльотний час для російських літаків, а в ідеалі – мати змогу їх ліквідувати", - додав Кузан.

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Іран передав балістичні ракети РФ - що відомо

Нагадаємо, Іран передав Росії партію балістичних ракет. Наразі йдеться про ракети малого радіусу дії, але Тегеран може також поставити партію більш далекобійної зброї.

Росія використовуватиме іранську балістику для терору українців. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна чітко розуміє плани Москви та готова жорстко реагувати на загрози з РФ.

Держсекретар США підтвердив, що Іран передав РФ ракети дальністю 120 кілометрів. Росія застосує їх "найближчими тижнями" по "ближніх цілях".

На фоні цього з'явилася інформація, що США мають намір оголосити про дозвіл Україні завдавати удари углиб Росії, зокрема ракетами ATACMS, через держсекретаря Ентоні Блінкена. Незабаром стало відомо, що Байден "не виключає" надання дозволу Україні на удари ATACMS по Росії

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