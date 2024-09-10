Готується до удару: Росія спорядила Ту-95 ракетами після паузи в обстрілах

Росія на вечір 10 вересня спорядила ракетами літаки стратегічної авіації Ту-95С, які беруть участь у масованих обстрілах України. Це сталося після тимчасової паузи, зафіксованої аналітиками 5 вересня, повідомляє OSINT-спільнота Tracking.
Станом на 10 вересня на аеродромах "Оленья" и "Енгельс-2" відбулися певні зміни — росіяни змінили схему спорядження бортів Ту.
За словами експертів, Ту-95МС здійснили передислокацію з "Оленья" на "Енгельс-2", паралельно з ними уже споряджені Ту-95МС здійснили переліт на "Оленья".
Станом на вечір, 10 вересня, кількість відомих аналітикам споряджених бортів Ту-95 становить дві одиниці.
До цього - протягом останнього тижня - експерти спільноти фіксували тренування польотів російської авіації.
Вибухи в Україні - Росія готується до нового удару
Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Росія може здійснити масований обстріл України "найближчими тижнями".
Ситуацію ускладнює і той факт, що росіяни вже могли отримати іранські балістичні ракети і можуть застосувати їх у парі зі своїми крилатими ракетами, виснажуючи українську ППО.
До слова, цієї ночі, 10 вересня, Росія здійснила масовану дронну атаку на Київ. Повітряну тривогу оголосили близько 04:00 - і тривала вона майже дві години. Весь цей час ворожі дрони заходили у бік столиці з різних напрямків. Але силами та засобами ППО всі БПЛА були знищені.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
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