Готується до удару: Росія спорядила Ту-95 ракетами після паузи в обстрілах

Відомо, що Іран міг передати Росії до 200 балістичних ракет.

https://glavred.net/ukraine/gotuyetsya-do-udaru-rosiya-sporyadila-tu-95-raketami-pislya-pauzi-v-obstrilah-10595981.html Посилання скопійоване

Удар по Україні - Росія готує новий обстріл / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Росія на вечір 10 вересня спорядила ракетами літаки стратегічної авіації Ту-95С, які беруть участь у масованих обстрілах України. Це сталося після тимчасової паузи, зафіксованої аналітиками 5 вересня, повідомляє OSINT-спільнота Tracking.

Станом на 10 вересня на аеродромах "Оленья" и "Енгельс-2" відбулися певні зміни — росіяни змінили схему спорядження бортів Ту.

За словами експертів, Ту-95МС здійснили передислокацію з "Оленья" на "Енгельс-2", паралельно з ними уже споряджені Ту-95МС здійснили переліт на "Оленья".

відео дня

Станом на вечір, 10 вересня, кількість відомих аналітикам споряджених бортів Ту-95 становить дві одиниці.

До цього - протягом останнього тижня - експерти спільноти фіксували тренування польотів російської авіації.

Вибухи в Україні - Росія готується до нового удару

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Росія може здійснити масований обстріл України "найближчими тижнями".

Ситуацію ускладнює і той факт, що росіяни вже могли отримати іранські балістичні ракети і можуть застосувати їх у парі зі своїми крилатими ракетами, виснажуючи українську ППО.

До слова, цієї ночі, 10 вересня, Росія здійснила масовану дронну атаку на Київ. Повітряну тривогу оголосили близько 04:00 - і тривала вона майже дві години. Весь цей час ворожі дрони заходили у бік столиці з різних напрямків. Але силами та засобами ППО всі БПЛА були знищені.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред