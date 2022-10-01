"Вони розуміють, що реакція на їхні дії буде": експерт пояснив у чому сенс "ядерних лякалок" Кремля

Експерт пояснив "ядерні лякалки" Кремля / скріншот

Питання ядерного удару для Росії досить чутливий. Зараз у Кремлі намагаються зрозуміти, як реагуватиме Захід на можливе застосування зброї масового ураження.

В інтерв'ю Главреду президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар зазначив, що морально-психологічна готовність знищувати Україну і українців, не вибираючи для цього засобів, у Росії є.

"Інша справа, коли мова заходить про технічний вимір цієї готовності. Тут потрібно взяти до уваги той факт, що якими б божевільними не були кремлівські в'язні, вони прекрасно розуміють, що реакція на їх дії буде. Зокрема, Дмитро Медведєв написав, що реакція Заходу буде такою, як зазвичай — України нікому не шкода, жертвувати країнами НАТО ніхто не збирається, тому особливих наслідків для Росії не буде", - зазначив експерт.

"Але насправді таким чином вони зондують можливу реакцію з боку Заходу, і це зайвий раз підтверджує, що для них питання ядерного удару досить чутливе. Все інше - бравада", - підсумував експерт.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до загрозам ядерною зброєю.Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прес-секретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерна зброя, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними погрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

Читайте також: