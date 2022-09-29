У ГУР назвали загрозу застосування РФ тактичної ядерної зброї "дуже високою"

Ядерна зброя / Pixabay, ua.depositphotos.com

Представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький назвав загрозу застосування Росією тактичного ядерної зброї проти України "дуже високою".

"Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу і техніки, а також по важливих командних центрах і критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не тільки зенітні, але і протиракетні системи", - підкреслив він в інтерв'ю The Guardian.

Скібіцький повідомив, що тактична ядерна зброя приблизно в 100 разів потужніша, ніж ракети, які Росія досі використовувала проти України.

Він також зазначив, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей мобілізовано майже все чоловіче населення.

За його словами, після анексії РФ окупованих територій Херсонської та Запорізької областей там теж оголосять мобілізацію.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив у Росії мобілізацію і пригрозив світу застосуванням ядерної зброї в тому випадку, якщо, мовляв, з'явиться "загроза територіальній цілісності Російської держави". Москва має намір визнати результати фейкових "референдумів", які вона провела на окупованих територіях України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи ризикне задіяти ядерну зброю. Однак такого сценарію, на думку гаранта, виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що якщо Путін хоча б на крок наблизиться до застосування ядерної зброї, світ дасть миттєву відповідь. Росію при подібному сценарії в короткостроковій перспективі чекає крах. І Путін про це вже попереджений.

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