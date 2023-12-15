Удари Кинджалами по Україні: у ЗСУ назвали, скільки ракет готова застосувати РФ

Носіїв для Кинджалів у РФ достатньо, а ось самих ракет не так багато, пояснив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат прокоментував удари кинджалами по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ймовірність застосування країною-агресором РФ ракет Кинджал для обстрілів території України.

Атаки ракетами типу Іскандер-М, С-400 і Кинджал по Україні не є чимось новим, адже українські захисники вже навчилися з ними боротися, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Разом з тим представник ПС ЗСУ пояснив, що на сьогодні складно сказати, скільки противник готовий їх витратити. "Кинджали" не часто застосовуються.

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"Ми бачили пік в травні-червні, коли вони атакували — Кинджали, балістика і крилаті ракети тоді одночасно летіли. Носіїв для Кинджалів у них достатньо, а ось самих ракет не так багато", — уточнив він.

При цьому український військовий нагадав, що за даними Головного управління розвідки, у ворога є 900 високоточних далекобійних ракет — кілька сотень кожного типу, при цьому противник продовжує їх виробляти, але їх не так багато, як минулого року.

"Тому застосування зараз балістичних ракет Іскандер-М або С-400, а також Кинджалів не є чимось новим для України. Все це вже "переживали" неодноразово. Тому маємо сьогодні такий результат, добре все збивається", - додав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ППО успішно збила аеробалістичну ракету "Кинджал". Росіяни намагаються заплутати українську ППО і зрозуміти особливості її роботи, каже речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що РФ запустила по півдню України понад 40 дронів. За попередніми даними, сили ППО збили 32 ворожих дрона в небі над Одеською областю і сім – над Миколаївщиною.

Стало відомо, який об'єкт намагалася вразити РФ. Згурець зазначив, що РФ цього разу використовувала ракети 48н6, які, за словами експерта, є "зброєю терору" і запускаються з Брянської області.

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