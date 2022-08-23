"Вона нас не цікавить": Зеленський прокоментував убивство Дугіної

Володимир Зеленський прокоментував убивство Дар'ї Дугіної / Колаж фото ОПУ, соцмережі

У Росії вбили дочку ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна і намагаються звинуватити у всьому Україну. Але насправді наша держава не має відношення до підриву автівки, за кермом якої була Дар'я. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в рамках проведення саміту "Кримської платформи".

Він додав, що Дар'я Дугіна не цікавить нашу країну.

"Це точно не наша відповідальність. Це не громадянка нашої держави. Нас вона не цікавить. І вона не знаходиться на території України", - сказав Володимир Зеленський.

Вбивство дочки Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

У РФ заявили, що за два дні нібито "розслідували" вбивство дочки Дугіна. У ньому звинуватили жінку, яку називали українкою Вовк Наталією Павлівною і додали, що вона нібито була у складі полку "Азов".

У полку "Азов" відреагували на такі звинувачення і зазначили, що ця жінка не має ніякого відношення до полку.

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