Поранений на окупованій РФ території: ГУР про стан "правої руки" Кадирова

За словами представника ГУР, у Адама Делімханова дійсно великі проблеми зі здоров'ям.

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Стали відомі подробиці поранення Адама Делімханова / скріншот, Telegram

Стали відомі нові подробиці щодо можливих поранень депутата Держдуми РФ і друга Рамзана Кадирова Адама Делімханова, які він міг отримати в Україні.

Нові деталі з цього приводу розкрив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі Obozrevatel.

"Історія з пораненням Делімханова - вона підтверджується", - підкреслив він.

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За словами представника ГУР, у Делімханова дійсно великі проблеми зі здоров'ям.

"Поранення у нього під час перебування на тимчасово окупованих територіях України були", – додав Юсов.

Нагадаємо, вранці 14 червня з'явилося повідомлення про те, що українські військові ліквідували депутата Держдуми від Чечні Адама Делімханова, який воював проти України. За даними ЗМІ, він не просто соратник глави Чечні Рамзана Кадирова, але і його двоюрідний брат. Про "демілітаризацію" Делімханова повідомив військовослужбовець ЗСУ, журналіст, політолог Кирило Сазонов.

Пізніше Кадиров заявив, нібито депутат Держдуми і його "права рука" Адам Делімханов, про поранення якого повідомлялося раніше, насправді живий і здоровий.

Тепер він намагається переконати, нібито інформація про поранення Делімханова була фейком. А свої панічні пости, в яких він писав про те, що не може зв'язатися зі своєю "правою рукою", Кадиров тепер називає нібито "перевіркою ЗМІ".

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