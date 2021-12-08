Він у комі і самостійно не дихає: у центрі Чернівців маршрутка збила пенсіонера

У центрі Чернівців маршрутка збила 73-річного пенсіонера / Поліція Чернівеччини

У Чернівцях під колеса маршрутки потрапив 73-річний пішохід.

Аварія сталася ввечері 7 грудня на вулиці Героїв Майдану в центрі міста, повідомляє поліція Чернівецької області.

Правоохоронці зазначають, що 48-річний водій маршрутки №11 не впорався із керуванням і допустив наїзд на пенсіонера, який переходив дорогу пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП потерпілого чоловіка госпіталізували із травмою голови.

Місцеві ЗМІ, посилаючись на слова очевидців, розповідають, що на місці ДТП було багато крові, а постраждалого медики забрали до лікарні у важкому стані. Як зазначають у лікарні швидкої медичної допомоги, пенсіонер зараз у комі і самостійно не дихає.

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Пенсіонера після аварії госпіталізували у важкому стані / Поліція Чернівецької області

У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

ДТП із 13 загиблими під Черніговом – що відомо

Нагадаємо, вранці у вівторок, 7 грудня, поблизу села Брусилів, Чернігівського району, на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом з безліччю загиблих і постраждалих. Жертвами аварії стали 13 осіб.

Серед ймовірних причин аварії у поліції називають несприятливі погодні умови, дорожнє покриття і технічний стан автобуса.

На Чернігівщині 8 грудня оголосили днем жалоби за загиблими у масштабній ДТП.

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