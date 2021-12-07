Смертельна ДТП під Черніговом: стали відомі версії причин аварії

В результаті ДТП загинули і постраждали 19 осіб / cn.npu.gov.ua

Правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП за участю вантажівки та маршрутки, яка сталася сьогодні в Чернігівській області.

Про ймовірні причини аварії розповів у Facebook керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина.

Що могло стати причиною ДТП

Передбачається, що аварію могли спричинити несприятливі погодні умови, дорожнє покриття і технічний стан автобуса.

"Одним з ймовірних факторів, який міг спричинити аварію - погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса. Все це, а також інші обставини і причини аварії, будуть досліджені в ході розслідування", - написав він.

Поліція порушила кримінальну справу

Поліція за фактом ДТП під Черніговом відкрили кримінальне провадження через порушення правил дорожнього руху, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Чернігівській області.

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Згідно з інформацією, провадження відкрито за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Що відомо про стан постраждалих

Всі люди, які травмувалися під час ДТП у Чернігівській області, перебувають у лікарнях у важкому стані, серед них одна дитина, повідомили у Чернігівській ОДА.

"Тринадцять людей загинули, семеро перебувають у медичних закладах Чернігова: 5 осіб - у міській лікарні №2, 1 особа - в обласній лікарні, 1 - в обласній дитячій лікарні. Всі травмовані - у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Родичів постраждалих, які приїхали або приїдуть з інших населених пунктів, розмістять у Чернігівському готелі Придеснянський.

У Чернігівській ОДА створено оперативний штаб, який працює з родичами та постраждалими у міській лікарні №2 та біля моргу на вулиці Пирогова.

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Нагадаємо, вранці у вівторок, 7 грудня, поблизу села Брусилів, Чернігівського району, на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом з безліччю загиблих і постраждалих.

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