Моторошна ДТП під Черніговом: 11 загиблих, багато постраждалих

На трасі сталося смертельне зіткнення маршрутки з вантажівкою.
В Чернігівської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Спочатку повідомлялося про те, що 10 осіб загинули, а ще 8 отримали травми.
На трасі сталося зіткнення маршрутки з вантажівкою, розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
"7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом Чернігів-Сосниця", - розповіли рятувальники.
Зазначається, що для деблокації від ДСНС залучено десять осіб та три одиниці техніки.
Пізніше рятувальники додали, що загинула ще одна людина. Загальна кількість жертв - 11 осіб.
Нагадаємо, раніше на Львівщині трапилася жахлива трагедія. У ДТП потрапила ціла сім'я.
12-річна дочка подружжя померла на місця, а батьків госпіталізували в дуже важкому стані.
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