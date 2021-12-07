Моторошна ДТП під Черніговом: 11 загиблих, багато постраждалих

У Чернігівській області сталася смертельна ДТП / Facebook / MNS.GOV. UA

В Чернігівської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Спочатку повідомлялося про те, що 10 осіб загинули, а ще 8 отримали травми.

На трасі сталося зіткнення маршрутки з вантажівкою, розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом Чернігів-Сосниця", - розповіли рятувальники.

/ Facebook/ChernihivOperative/

Зазначається, що для деблокації від ДСНС залучено десять осіб та три одиниці техніки.

Пізніше рятувальники додали, що загинула ще одна людина. Загальна кількість жертв - 11 осіб.

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/ Facebook/ChernihivOperative/

Нагадаємо, раніше на Львівщині трапилася жахлива трагедія. У ДТП потрапила ціла сім'я.

12-річна дочка подружжя померла на місця, а батьків госпіталізували в дуже важкому стані.

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