На Чернігівщині оголосили жалобу за загиблими у страшній ДТП

Жертвами аварії стали 13 осіб / cn.npu.gov.ua

На Чернігівщині 8 грудня оголосили днем жалоби за загиблими у масштабній ДТП, яка сталася внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки. Жертвами аварії стали 13 осіб.

За даними Чернігівської ОДА, відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації В'ячеслав Чаус.

У всій області 8 грудня будуть приспущені прапори на державних будівлях. Крім того, керівництво ОДА рекомендує скасувати всі розважальні заходи, які запланували на цей день.

"Всім установам і організаціям незалежно від форми власності рекомендовано в цей день скасувати розважальні заходи", – сказано в заяві ОДА.

Нагадаємо, вранці у вівторок, 7 грудня, поблизу села Брусилів, Чернігівського району, на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом з безліччю загиблих і постраждалих.

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Що могло стати причиною ДТП

Передбачається, що аварію могли спричинити несприятливі погодні умови, дорожнє покриття і технічний стан автобуса.

Одним з ймовірних факторів, який міг спричинити аварію - погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса. Все це, а також інші обставини і причини аварії, будуть досліджені в ході розслідування.

Поліція порушила кримінальну справу

Поліція за фактом ДТП під Черніговом відкрила кримінальне провадження через порушення правил дорожнього руху, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Чернігівській області.

Згідно з інформацією, провадження відкрито за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Що відомо про стан постраждалих

Всі люди, які травмувалися під час ДТП в Чернігівській області, знаходяться в лікарнях у важкому стані, серед них одна дитина, повідомили у Чернігівській ОДА.

"Тринадцять людей загинули, семеро перебувають у медичних закладах Чернігова: 5 осіб - у міській лікарні №2, 1 особа - в обласній лікарні, 1 - в обласній дитячій лікарні. Всі травмовані - у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

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