УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Чернігівщині оголосили жалобу за загиблими у страшній ДТП

7 грудня 2021, 22:26

Всім установам і організаціям незалежно від форми власності рекомендовано цього дня скасувати розважальні заходи.

false
Жертвами аварії стали 13 осіб / cn.npu.gov.ua

На Чернігівщині 8 грудня оголосили днем жалоби за загиблими у масштабній ДТП, яка сталася внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки. Жертвами аварії стали 13 осіб.

За даними Чернігівської ОДА, відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації В'ячеслав Чаус.

У всій області 8 грудня будуть приспущені прапори на державних будівлях. Крім того, керівництво ОДА рекомендує скасувати всі розважальні заходи, які запланували на цей день.

"Всім установам і організаціям незалежно від форми власності рекомендовано в цей день скасувати розважальні заходи", – сказано в заяві ОДА.

Нагадаємо, вранці у вівторок, 7 грудня, поблизу села Брусилів, Чернігівського району, на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом з безліччю загиблих і постраждалих.

Реклама

Що могло стати причиною ДТП

Передбачається, що аварію могли спричинити несприятливі погодні умови, дорожнє покриття і технічний стан автобуса.

Одним з ймовірних факторів, який міг спричинити аварію - погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса. Все це, а також інші обставини і причини аварії, будуть досліджені в ході розслідування.

Поліція порушила кримінальну справу

Поліція за фактом ДТП під Черніговом відкрила кримінальне провадження через порушення правил дорожнього руху, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Чернігівській області.

Згідно з інформацією, провадження відкрито за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Що відомо про стан постраждалих

Всі люди, які травмувалися під час ДТП в Чернігівській області, знаходяться в лікарнях у важкому стані, серед них одна дитина, повідомили у Чернігівській ОДА.

"Тринадцять людей загинули, семеро перебувають у медичних закладах Чернігова: 5 осіб - у міській лікарні №2, 1 особа - в обласній лікарні, 1 - в обласній дитячій лікарні. Всі травмовані - у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Читайте також:

viber
новини Чернігова ДТП день жалоби масштабна аварія
Зараз ви переглядаєте новину «На Чернігівщині оголосили жалобу за загиблими у страшній ДТП». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найсмачніший оселедець під шубою на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить салат неймовірнимНайсмачніший оселедець під шубою на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить салат неймовірним Наймодніші жіночі стрижки 2022, які допоможуть відкрити нову сторінку в життіНаймодніші жіночі стрижки 2022, які допоможуть відкрити нову сторінку в житті Гороскоп на сьогодні 4 грудня 2021: Близнюкам – ризик травм, Тільцям – небезпечні спокуси, Водоліям - обманГороскоп на сьогодні 4 грудня 2021: Близнюкам – ризик травм, Тільцям – небезпечні спокуси, Водоліям - обман Ціни на українських АЗС рекордно впалиЦіни на українських АЗС рекордно впали Відкинутий Холостячкою Огневич Дмитро Шевченко вперше висловився про її рішенняВідкинутий Холостячкою Огневич Дмитро Шевченко вперше висловився про її рішення
22:26

На Чернігівщині оголосили жалобу за загиблими у страшній ДТП

22:19

Підсумки переговорів Путіна і Байдена: про що домовилися і що заявили в Білому домі та КремліВідео

22:05

Найніжніший новорічний манікюр 2022, який милуватиме око і грітиме душуФото

21:34

Відбиті нирки і втрата зору: у Запоріжжі школярки влаштували криваву бійкуВідео

21:31

Трагедія в Житомирі: двох студентів дістали з озера мертвимиВідео

Реклама
20:53

У Верховній Раді пропонують дозволити вступати в партії з 16 років

20:42

Названо терміни нової хвилі коронавірусу в УкраїніВідео

20:38

Байден на переговорах пригрозив Путіну жорсткими заходами у разі вторгнення в УкраїнуВідео

20:37

Гороскоп на 2022 рік для Терезів: грошовий достаток, крутий поворот у відносинах і найкращі дніВідео

20:26

Мама залишила немовля одного у ванній: у Харкові працівники "швидкої" витягли дитину з того світуВідео

20:26

Названі диво-рослини, що вбивають віруси в будинку

19:41

Завершилися переговори Байдена і Путіна: про що говорили президентиВідео

19:41

Мерилін Менсон погрожував зґвалтувати 8-річного сина колишньої нареченої

19:33

"Холостяк", МакЅим і поп-іт: Google опублікував ТОП-запитів українців у 2021 році

19:31

Якщо Росія нападе на Україну, США змусять Німеччину зарубати Північний потік-2 - Bloomberg

19:15

Під Києвом по-звірячому вбили і розчленували 23-річну дівчинуВідео

19:14

Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій РНБОВідео

19:13

В'язень виправної колонії в Дніпрі став мільйонером, сидячи у в'язниціВідео

19:07

Гороскоп на завтра 8 грудня 2021: Ракам - суперниця, Дівам - дивовижні події, Рибам - ворогиВідео

18:42

У Києві скасовують рейси міської електрички: повний списокВідео

Реклама
18:32

Лікував від злих духів: підлітка, якого батько морив голодом, повертають в сім'ю

18:29

Ціни злетять на 50%: українців налякали рекордними чеками в ресторанах і кафеВідео

18:07

"Надамо підтримку, яку Україна попросить": у Польщі пообіцяли допомогти у разі нападу Росії

18:06

MELOVIN зізнався, чому не дає концерти в Росії: "Стрьомно!"Відео

18:00

Війська НАТО в Україні та летальна зброя для ЗСУ: у США закликали завдати удару по планах ПутінаВідео

17:56

Путін стягнув війська до України і погрожує вторгненням: США готують сценарій порятунку громадянВідео

17:55

В Україні зупинилося зростання цін на найпопулярніший продуктВідео

17:30

Стартували переговори Байдена та Путіна: обговорюють Україну та стабільність між країнамиВідео

17:12

Дива не сталося: зниклого у горах на Закарпатті чоловіка знайшли мертвимФото

17:12

Прикмети на 8 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:03

Військова атака РФ на Україну і зупинка Північного потоку-2: Шольц зробив попередження МосквіВідео

17:02

Як долати постковідний синдром: три поради від психотерапевта

16:44

Росія стягує танки до лінії розмежування на Донбасі – розвідка

16:42

НКРЕКП під виглядом захисту споживачів сприяє монополізації ринку природного газу - експерт

16:37

Гороскоп на 2022 рік для Діви: вигідні можливості, непередбачені витрати та найкращі дніВідео

16:30

У Рівному жінка намагалася врятувати чоловіка і проткнула його ножем

16:29

Комаровський назвав штам коронавірусу, який зараз найбільше загрожує українцямВідео

16:20

Листя буде зеленим і пишним, а жовтизна зникне: простий рецепт "живої води" для кімнатних квітівВідео

16:16

"Зганьбилася на всю країну": Злату Огнєвіч звинуватили в самопіарі на шоу Холостячка

15:58

Учені назвали винуватця всіх пандемій на Землі

Реклама
15:48

1+1 покаже новий серіал Крила кохання, головну героїню у якому озвучить відома українська акторка Ксенія МішинаВідео

15:36

Ціна "борщового набору" за рік зросла майже втричі: експерти пояснили причиниВідео

15:31

В Україні "накрутять" ціни на улюблений фруктВідео

15:29

Новий зліт комунальних тарифів: подорожчає опалення, газ і електрикаВідео

15:26

Біля Дніпра завершилося "Велике будівництво" яскравого садочка на місці колишнього пустиря

15:15

Цих діагнозів насправді не існує: Комаровський розвінчав міфи про три популярні хвороби

15:00

Грошова удача, міцне здоров'я і щасливі стосунки: 3 знака, яким неймовірно пощастить в Новому році 2022

14:59

У Києві радитимуться, як протидіяти наступу РФ

14:57

Долар штурмує нову висоту: валютний курс йде "на зліт"Відео

14:38

Гаряча фіналістка Танців з зірками в купальнику засвітила голі сідниці на тріскучому морозі

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти