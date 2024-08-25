"Він уже не встигне": Зеленський назвав Путіна "злодієм" і розкрив його головну мету

Володимир Зеленський розповів про найбільше бажання російського диктатора Володимира Путіна.

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Володимир Зеленський назвав головну мету Володимира Путіна / Колаж: Главред, скріншот, фото ua.depositphotos.com

Президент України Володимир Зеленський розповів про найбільше бажання російського диктатора Володимира Путіна.

За його словами, господар Кремля прагне повернути той вплив у світовій політиці, який був у Радянського Союзу. Таку заяву він зробив під час пресконференції з представниками індійських ЗМІ.

"Він його не поверне. Він уже не встигне, не встигне просто", - заявив глава української держави.

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Він упевнений у тому, що російському президенту завадить це зробити як його похилий вік, так і ставлення з боку світових лідерів, які нещодавно спостерігали слабкість російської держави під час наступу ЗСУ в Курській області РФ.

"Українська армія маленькою чисельністю заходить у його область і він (Путін, - ред.) нічого не може зробити 20 днів. Усі навколо політичні гравці бачать, що все з ним зрозуміло: армія не така потужна, а він просто злодій, який погрожує, зокрема, ядерною зброєю. І ті, хто потискають руки, дружать, мають контракти - всі висновки вже зробили. Він уже не гравець, він просто маніяк, серйозний терорист", - додав Зеленський.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Раніше у Зеленського поставили ультиматум Росії щодо завершення війни. Україна не дозволить росіянам відвернутися від війни, Київ вимагає встановлення миру на справедливих умовах, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше з'явився несподіваний сценарій завершення війни. Росія сподівалася отримати легку перемогу над Україною та відновити свій вплив, наголосив Максим Розумний.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський зробив гучну заяву про закінчення війни. Війна має завершитися відповідно до міжнародного права, наголосив глава держави.

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