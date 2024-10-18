Він прославляв Україну: на війні з РФ загинув відомий воїн-чемпіон світу

Герой став першим українцем, який досяг бронзової нагороди на чемпіонаті світу у дисципліні "трудність".

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Загинув чемпіон світу зі скелелазіння Петренко / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

На війні загинув український чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко.

Про це повідомив український атлет Євген Кривошейцев у Facebook.

Військовий загинув у віці 46 років у боях за місто Торецьк.

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"У бою з російськими окупантами за місто Торецьк, захищаючи Україну від путінських (окупатів-ред), загинув мій старий друг і багаторічний напарник у скелелазінні Максим Петренко!", – написав Кривошейцев.

Торецьк / Инфографика: Главред

Герой двічі ставав переможцем на молодіжному чемпіонаті світу, здобуваючи золоті медалі. Найвищим його результатом у дорослому спорті стала бронзова нагорода на чемпіонаті світу 1999 року в Бірмінгемі, що зробило його першим українцем, який досяг цього у дисципліні "трудність".

Максим також успішно долав маршрути категорії 8с+ – однієї з найскладніших – як на кримських скелях, так і на міжнародних змаганнях.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Бої за місто Торецьк - що відомо

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), попри те, що російські війська продовжують наступальні операції, ЗСУ відновили позиції в центрі Торецька.

Також в ЗСУ розповіли про тактику РФ на Донеччині. Російські окупанти стирають місто Торецьк Донецької області з лиця землі.

Донецька область для росіян є набагато пріоритетнішою ніж Курська. Тепер окупанти мають нову пріоритетну ціль на фронті і хочуть взяти місто у "кліщі".

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