Хочуть взяти місто у 'кліщі': окупанти мають нову пріоритетну ціль на фронті

Окупанти намагаються зрозуміти, де оборона українських військових є слабкою.

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Наступ РФ на фронті: / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

Країна-агресорка Росія зосередила чималі сили на південь від Покровська. Зокрема, окупанти посилили артилерійські обстріли. Про це розповів OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко, передає 24 Канал.

За його словами, Донецька область для росіян є набагато пріоритетнішою ніж Курська. Тож для досягнення нових успіхів, саме на Донеччину російське командування кидає усі свої сили.

"Військові кажуть, що за останній тиждень на Покровському напрямку значно посилилися артилерійські обстріли. Південніше від Покровська – у районах Селидового, Лисівки, Михайлівки – суттєво зросло використання всіх наявних вогневих засобів, бронетехніки, КАБів та штурмової піхоти", - підкреслив він.

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Оглядач також наголосив, що окупанти намагаються зрозуміти, де оборона українських військових є слабкою, щоб активізувати свої дії й на інших ділянках фронту.

"Росіяни намагаються рухатися південніше від Селидового. Після того, як його вони вперше невдало намагалися окупувати місто, тактика змінилась. Вони намагаються взяти місто у "кліщі", як це було з Українськом", – зауважив Кононученко.

Він додав, що наразі просування росіян значно сповільнилося, зокрема завдяки обороні вмотивованих підрозділів як 15-та бригада оперативного призначення НГ "Кара-Даг". Тож ворог наразі має лише незначні просування у 100 – 200 метрів.

Що відомо про місто Селидове? Селидове - місто в Покровському районі Донецької області, адміністративний центр Селидівської міської громади. Селидове розташоване біля залізничної станції Селидівка. Селидове називають воротами в Покровськ - великий військовий і логістичний вузол, що розташований поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Що відомо про Селидове / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни раніше повідомляли, що українські сили успішно відновили втрачені позиції в центрі Торецька на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі.

Аналітик BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке говорив, що Сили оборони України будуть змушені вийти із міста Селидове на Покровському напрямку через загрозу оточення.

Крім того, відомо, що українські військові пішли в успішну контратаку в Харківській області. Захисники змогли не тільки відбити зайняті раніше окупантами позиції, але ще й поповнили обмінний фонд, взявши в полон багато росіян.

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