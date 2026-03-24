'Він викрав обох синів, а я безсила': матір понад рік бореться за дітей

Батько ігнорує кримінальні провадження та рішення судів, а дитина вже не впізнає рідну матір.

Альона з дітьми / Фото: hromadske

Жінка з Київщини після конфлікту з колишнім чоловіком вже понад рік позбавлена можливості бачити старшого сина і дев’ять місяців - молодшого. Попри судові рішення, звернення до поліції та органів опіки, вона не може домогтися їх виконання. Про це мати двох дітей на ім'я Альона розповіла hromadske.

Пара розлучилася ще у 2020 році, за словами жінки, через систематичне психологічне та фізичне насильство. Згодом вони відновили стосунки, однак офіційно їх не оформлювали. У цей період у них народилися двоє дітей-погодків: старший син у січні 2022 року, молодший - у травні 2023-го.

"Тоді почався жах. Він мене бив і залякував. А я реально була затуркана. Під тиском, нібито щоб його не забрали в армію, він мене змусив підписати заяву [про розгляд справи без моєї участі]. Так, ще у 2022-му, він оформив рішення про визначення місця проживання старшого сина з ним", - розповіла Альона.

На той момент пара ще жила разом. За словами Альони, чоловік переконав її оформити рішення про визначення місця проживання дитини з ним, нібито для отримання відстрочки від армії. Тоді вона не усвідомлювала, що цей документ у майбутньому може зіграти проти неї: у разі конфлікту саме той із батьків, на кого оформлене таке рішення, має перевагу в очах поліції та органів опіки - до нового рішення суду.

Це стало вирішальним, навіть попри те, що чоловіка раніше визнавали винним у погрозах фізичною розправою у стані алкогольного сп’яніння, а сама жінка неодноразово фіксувала побої та перебувала у притулках для жертв домашнього насильства.

"Я пішла від нього з дітьми у квітні 2024-го. Він був у запої, потім хотів примиритись, а в грудні став запитувати, чи можна йому буде брати дітей по черзі до себе. Я ж, дура, думаю, ну… ніби заспокоївся. Хай спілкується. 19 грудня 2024-го він забрав у мене старшого сина фактично в присутності поліції, показавши їм це рішення [про місце визначення проживання]. І почав усім розповідати, що мама божевільна, що мама б’є дитину. Записував постановні відео, на яких син плаче й нібито мене боїться", - поділилася Альона.

Як чоловік забрав другу дитину

Побоюючись за молодшого сина, жінка виїхала з ним до львівського шелтера. Там вона домоглася через суд обмежувального припису, який забороняв чоловікові наближатися до неї та контактувати з нею.

Втім, у червні 2025 року, коли Альона приїхала провідати матір, колишній чоловік її розшукав. Під час поїздки в таксі з молодшим сином він зупинив авто та, за словами жінки, забрав дитину.

"Він викрав обох синів, а я безсила. Дітей він від мене ховає. Хоч і є ухвала суду, що я можу бачити молодшого сина із четверга до суботи. Але жодного разу він не передав мені дитину за цією ухвалою, а це кримінальне правопорушення. Поліція бездіяльна й максимально затягує, тижнями не може викликати його на допит", - заявила вона.

Що кажуть офіційні органи

26 серпня 2025 року Києво-Святошинський райсуд зобов’язав батька щотижня передавати молодшого сина матері, однак він цього не виконує, через що відкрито кримінальне провадження. Старшого сина жінка за понад рік бачила лише двічі, а зустрічі відбувалися частково.

Орган опіки визнає, що батько перешкоджав спілкуванню дітей із матір'ю, але діє в межах повноважень і не оцінює факти насильства без рішень суду чи поліції. Попри затверджений графік побачень, чоловік його ігнорує.

"Комісія з питань захисту прав дітей рекомендувала батькові та матері дітей пройти послугу медіації з метою мінімізації та/або подолання складних життєвих обставин", - відповіли у службі у справах дітей Боярської міської ради на запит hromadske.

У Київській обласній прокуратурі заявили, що формально порушення обмежувального припису немає, адже він стосувався лише матері й не обмежував батька у спілкуванні з дітьми. У поліції повідомили, що триває кілька досудових розслідувань, однак підозр поки не оголошено, а справу про легкі тілесні ушкодження закрили. Обоє батьків фігурують у реєстрі випадків домашнього насильства, але провадження закрили через відсутність складу правопорушення.

Пояснення адвоката

Адвокатка Анастасія Хижняк пояснює, що за законом батьки мають рівні права на дитину, тому "викрадення" її одним із них юридично не вважається злочином. У таких випадках виникає лише спір щодо місця проживання дитини, який вирішується через суд і може тривати місяцями або роками.

"Викрадення — це тоді, коли дитину незаконно утримують. У таких випадках (коли дитина перебуває з біологічним батьком — ред.) незаконного утримання немає. У мене була ситуація, коли батько просто забрав, відірвав від мами 9-місячного хлопчика й ховався. Ми в усій Одесі його шукали з поліцією, з органом опіки. Але поліція каже: "це не викрадення", тому що це законне перебування дитини. І фактично у вас виникає спір: з ким буде проживати дитина", - пояснила адвокатка.

За її словами, законодавство не врегульовує оперативного захисту прав батька чи матері, у кого забрали дитину. Швидкого реагування немає, а кожна дія може зустріти протидію. Навіть скарги до поліції розглядаються до місяця.

Який стан справи зараз

Нині Антон та Альона очікують на рішення суду щодо визначення місця проживання молодшого сина. Попереднє рішення щодо старшого Альона збирається оскаржувати й сподівається на успіх у справі про систематичне домашнє насильство, хоча свідома того, що рішення буде нескоро.

За її словами, після сеансів медіації в органі опіки колишній чоловік нарешті дозволив їй годину побачитися з обома дітьми.

"Старший біг до мене, а меншенький дивився й спочатку мене взагалі не впізнав. А тоді вже обійняв, притиснувся. Потім вони від мене не відходили й не хотіли відпускати. Мене попередили, щоб я трималась і не плакала в присутності дітей. А коли я вийшла, сіла в машину — сльози текли просто градом. Якщо я їх не заберу…Але я навіть думати про це не хочу", - поділилася Альона.

Про джерело: Громадське / hromadske Hromadske - неприбуткова організація, яку 22 листопада 2013 року створили українські журналісти. Набуло популярності завдяки трансляціям подій Революції гідності. "hromadske" зареєстровано як громадська організація, вона не має власників та є незалежним у редакційній діяльності.

