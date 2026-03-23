Жінка почула дивні звуки у сусідньому дворі: знахідка виявилася несподіваною

Жінка почула дивні звуки у сусідньому дворі

Після того, як сусіди раптово покинули будинок, жінка почала чути дивні звуки, що долинали з їхньої ділянки. Цікавість взяла гору — і вона вирішила перевірити, що відбувається. Те, що вона побачила, виявилося несподіваним. Про це повідомляє Express.co.uk.

Що сталося після від'їзду сусідів

Переїзд рідко проходить спокійно: поспіх, збирання речей і стрес нерідко призводять до того, що щось залишається забутим. Особливо складно все проконтролювати, якщо в родині є діти або домашні тварини.

Користувачка TikTok на ім'я Джино поділилася своєю історією під ніком jeeno777. За її словами, сусідів нещодавно виселили, а їхній будинок навіть забили дошками.

Однак через кілька днів після їхнього від'їзду жінка почала чути підозрілі звуки з сусідського двору. Виявилося, колишні мешканці залишили після себе не просто речі — там залишився їхній кіт.

Як вдалося врятувати тварину

Виявивши покинуту тварину, Джино не залишилася байдужою. Вона почала регулярно годувати кота і облаштувала для нього тимчасовий притулок у себе у дворі.

Спочатку жінка сумнівалася, чи варто забирати тварину додому через власного собаку. Але з настанням холодів вона вирішила діяти і звернулася до служб захисту тварин.

Фахівці порадили перевірити, чи є у кота мікрочіп. Після огляду з'ясувалося, що чіпа немає, а отже, формально тварину могли визнати бездомною.

Чим закінчилася історія

На щастя, ситуація вирішилася благополучно. За допомогою місцевих служб вдалося знайти контакти колишніх власників. Вже через кілька годин вони прийшли за своїм улюбленцем і забрали його додому.

Про джерело: Express.co.uk Express.co.uk — це британський новинний вебсайт, пов’язаний із газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить до медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror та Daily Star.

