"Він цього не розуміє": ексдепутат Держдуми РФ пояснив, коли настане колапс режима Путіна

Володимир Путін втратить будь-які можливості для контролю свого оточення і країни, впевнений Геннадій Гудков.

Геннадій Гудков, Володимир Путін / скріншот YouTube

Якщо Володимиру Путіну не вдасться зробити ніяких проривів найближчим часом, то його позиції будуть поступово послаблюватися.

В інтерв'ю Главреду російський опозиціонер, екс-депутат Держдуми РФ Геннадій Гудков зазначив, що в міру кількості і якості успіхів Збройних Сил України, режим буде слабшати, почнуться внутрішні процеси – розбрат, розкол, гризня кланів.

"Боюся, що швидко він не впаде, але повна військова поразка для Путіна означатиме як мінімум відкат до кордонів 23 лютого або ще далі. Для нього це означатиме старт колапсу його режиму, і тоді він втратить будь - які можливості для контролю свого оточення і країни", - зазначив Гудков.

Хто такий Геннадій Гудков Геннадій Володимирович Гудков - російський підприємець, політик, опозиціонер, полковник ФСБ Росії у відставці. Голова Центрального комітету Народної партії Російської Федерації (2004-2007), депутат Державної Думи Російської Федерації третього, четвертого, п'ятого і шостого скликань (2001-2012), заступник голови комітету ДД з безпеки, пише Вікіпедія.

За його словами, Путін в цьому питанні далекий від реальності.

"Він цього не розуміє. Він вважає, що все йде більш-менш (принаймні, він це озвучує на людях). Путін вважає, що йому вдасться затягнути війну на нескінченно довгий час і, як вважають в РФ, у нього є останній аргумент у вигляді ядерної зброї. Тому в цій ситуації Путін міркує трохи інакше – він розуміє, що не має права піддавати ризику своє життя і владу (він не розділяє одне й інше) у разі військової поразки, але він вважає, що зуміє його уникнути. Це - його уявлення нинішньої ситуації", - підсумував експерт.

Нагадаємо, директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Також повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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