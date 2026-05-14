'Все горіло, люди кричали': поранений мешканець будинку в Києві розповів про удар

Ракета наздогнала переселенця в Києві, куди він приїхав рятуватися від КАБів.

Постраждалий описав момент знищення цілого під’їзду / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ДСНС

Що відомо:

У Києві від ракетного удару обвалився під’їзд із першого по дев'ятий поверх

Чоловік утік від КАБів на Дніпропетровщині, але потрапив під удар у столиці

Постраждалий уже вдруге змушений тікати від атак РФ

У Києві внаслідок влучання ракети в житловий будинок обвалилися конструкції з першого по дев’ятий поверх. Чоловік, який постраждав під час російської атаки в ніч на 14 травня, розповів про пережите журналісту "Україна Сейчас".

Сергій Федорович розповів, що переїхав до столиці з Дніпропетровщини, рятуючись від російських КАБів, однак і тут потрапив під атаку.

"Летіла ракета, а я встав, стояв у залі - якраз бабахнуло. Мене відкинуло, склом посікло. Все горіло, люди кричали. Бачите, в чому був, у тому й вискочив", - згадує чоловік.

За його словами, після удару племінниця відвезла його до поліклініки. Постраждалому надали медичну допомогу та зашили рани у поліклініці.

Чоловік додав, що частина будинку фактично обвалилася з дев’ятого по перший поверх. Що сталося із сусідами, він не знає.

"Весь склався з 9 по 1 поверх. Що там може бути - незрозуміло. Люди кричали внизу", - сказав постраждалий.

Поранений мешканець будинку в Києві розповів про момент ракетного удару РФ / Фото: скріншот

Сергій Федорович також зазначив, що приїхав до Києва із Новопавлівки й уже вдруге змушений тікати від ворожих атак. Чоловік зізнався, що тепер не знає, куди їхати далі.

"Переїхав до дочки, бо там КАБи прилетіли. А тепер не знаю, куди далі бігти", - поділився чоловік.

Коли закінчиться обстріл України - думка експерта

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" розповів, що російська атака, яка розпочалася 13 травня може тривати щонайменше до обіду 14 травня. За його словами, ворог накопичив значні запаси дронів-камікадзе типу "Шахед".

"Вважаю, що це може бути завтра до обіду, десь так. Тобто, вночі ми будемо бачити запуски ракет. Потім може бути ще одна хвиля. Ми розуміємо, що вони накопичили достатньо "шахедних" запасів, щоб атакувати нас сьогодні й завтра", - сказав "Флеш".

Він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях. За словами Бескрестнова, наразі складно спрогнозувати, які саме регіони опиняться під ударом, однак серед можливих цілей — центральні та західні області України

Масована атака по Києву - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 травня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ із застосуванням дронів та ракет. У столиці пролунали вибухи, зафіксовані пожежі, руйнування та падіння уламків у кількох районах міста.

Найбільше постраждали Дарницький, Оболонський, Дніпровський, Голосіївський, Солом’янський та Шевченківський райони. У Дарницькому районі частково обвалився житловий будинок, під завалами опинилися люди. Також виникли пожежі на АЗС, у гаражах та нежитлових будівлях.

Рятувальники продовжують пошукові роботи. Станом на ранок відомо про щонайменше 29 постраждалих і одну загиблу людину. Наслідки атаки зафіксовані у шести районах Київської області.

Крім цього, вранці 14 травня у Києві знову пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про рух дронів і ракет у напрямку столиці, у місті працювала ППО.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

