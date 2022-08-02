'Він бандерівець': на Миколаївщині окупанти вбили росіянина, його 'здав' односелець

Сергій Божко був жорстоко вбитий російськими окупантами / Фото facebook.com/sergey.bozhko.94

У селищі Лоцкіно Миколаївської області, яке перебувало під російською окупацією з 11 по 17 березня, путінські солдати взяли в полон, катували і згодом вбили одного з місцевих жителів Сергія Божка.

59-річного чоловіка "здали" окупантам односельці - вони збрехали росіянам, що чоловік нібито тримає вдома зброю, передає ТСН.

Дружина загиблого Тетяна каже, що її чоловік був на пенсії та займався сільським господарством. За походженням він - росіянин, але мав чітку проукраїнську позицію. Через вік Сергія не взяли в тероборону, а коли окупанти зайшли в село, він був серед тих, кого одразу захопили в полон.

"У нас в селі були люди, які з радістю сприйняли окупацію, які з цими ж росіянами чай пили, як вони кажуть, обідали, напевно, вони обмовили, тому що був чоловік, який кричав, що Божко – бандерівець", – розповіла жінка.

У своєму профілі в соцмережах чоловік виклав фото, на якому він був одягнений у футболку з написом "Я живу на своїй Богом даній землі", і написав "я хочу, щоб у всьому світі перестали розуміти російську мову".

Тетяна розповіла, що Сергія одного разу привезли додому закривавленим і з простреленою рукою. Окупанти вимагали у жінки віддати кулемет, якого у сім'ї ніколи не було. Загарбники вважали, що Сергій нібито служив в "Азові".

Коли окупанти раптово втекли, Сергія знайшли вбитим - він лежав у ямі.

"Яка це була страшна поза, це не передати. Вони його кинули, руки в різні боки, ноги теж, це щось страшне було, обличчя побите. І футболку, коли підняла, то постріляний вже був", – розповіла жінка.

Як повідомляв Главред, у Херсоні російські окупанти впродовж 12 годин ґвалтували матір чотирьох дітей. На жінку в розмові з путінськими солдатами в магазині показав місцевий житель, сказавши, що "вона - бандерівка".

Нагадаємо, під Маріуполем після триденних тортур російськими окупантами загинув Євген Баль - капітан першого рангу, письменник і журналіст.

Українського письменника-ветерана жорстоко побили. Він не зміг прийти до тями після тортур - його серце зупинилося 2 квітня. До свого 79-річчя він не дожив 6 днів.

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