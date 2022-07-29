Розправа РФ над полоненими: Залужний пообіцяв мстити за кожного вбитого і покаліченого

У ЗСУ пообіцяли помститися за вбитих українських полонених / Фото: comments.ua

Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний жорстко прокоментував вбивство російськими окупантами українських військовополонених в Оленівці Донецької області.

Як написав він у своєму Facebook, Україна помститься за кожного загиблого або покаліченого воїна.

"Росія - держава-терорист. Звірства росіян, які вони здійснюють з нашими військовополоненими, викликають лють", - пише головком ЗСУ.

При цьому він також пообіцяв, що українські захисники помстяться "за кожного загиблого або покаліченого побратима".

За слова Головнокомандувача ЗСУ, на відміну від російських військових злочинців, захисники України дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

"У той же час зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, сестер і мирних громадян. Ці злочини не мають терміну давності. Знайте, вороги, вам не буде місця на землі", - додав Залужний.

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Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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