Омікрон вже в 20 областях України, а заражень в 7 разів більше: Ляшко назвав терміни піку COVID-19

Значне зростання кількості заражень коронавірусом відбувається через циркуляцію штаму Омікрон - Ляшко / УНІАН

Захворюваність на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні за останні 3 тижні зросла в сім разів. Число госпіталізацій зросло вдвічі. Штам Омікрон встановлено вже в 20 регіонах країни. Найбільше випадків у Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві. Минулого тижня, порівняно з позаминулим, кількість заражень зросла на 84 тисячі. Пік захворюваності прогнозується у найближчі два тижні. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Під час свого брифінгу в понеділок, 31 січня, він розповів про те, що захворюваність на коронавірус в Україні за останні 3 тижні зросла в 7 разів. Госпіталізацій з діагнозом COVID-19 стало в два рази більше.

читайте такожБустерна доза і відсутність AstraZeneca: Ляшко розповів про вакцинацію в Україні цього рокуКрім того, за словами Ляшка, новий штам Омікрон знайшли вже в 20 регіонах країни. Найбільше заражень виявили у Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та в місті Київ.

Також він зазначив, що за позаминулий тиждень було встановлено 110 тисяч випадків захворювання на коронавірус, а вже за минулий – 194 тисячі.

"Такий значний приріст нових випадків захворювань пов'язаний зі стрімким поширенням на території України варіанту Омікрон коронавірусу SARS-CoV-2", - пояснив ситуацію міністр.

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Відомо, що в медичних установах виділено 69, 32 тисяч ліжкомісць, з них 66,31 тисяч ліжок забезпечені киснем. За тиждень стало на 4400 більше таких лікарняних місць. Число ліжок збільшується і для дітей.

Глава МОЗ додав, що в найближчі 2 тижні очікується зростання кількості заражень на коронавірус. У цей період очікується пік захворюваності на COVID-19 в Україні.

"З досвіду інших країн, з початку зростання захворюваності до піку проходить близько одного місяця. Тому в найближчі два тижні ми прогнозуємо зростання кількості випадків інфікування на коронавірус", - підкреслив Віктор Ляшко.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок понеділка, 31 січня, в Україні встановили 22 026 нових випадків зараження COVID-19. За минулі 24 години госпіталізували 2 322 людини. Загинули 78 людей. Одужали 4 346 осіб.

У Національній академії наук вважають, що пік захворюваності на коронавірус в Україні може бути вже 4-5 лютого. На думку вчених, наразі складно прогнозувати, скільки буде встановлено нових випадків зараження COVID-19.

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