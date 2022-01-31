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Коронавірус в Україні 31 січня: за добу виявили понад 22 тисячі хворих на COVID-19

31 січня 2022, 08:32
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Найбільше заражень коронавірусом виявили у Львівській, Хмельницькій та Житомирській областях.

коронавірус
Кількість виявлених хворих на коронавірус трохи знизилося / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 31 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 22 026 жителя країни. Зокрема, захворіли 2 865 дітей і 337 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 322 осіб; летальних випадків - 78; одужали 4 346 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили у Львівській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Зазначимо, попередній максимум хворих за добу був зафіксований 27 січня - тоді виявили 34 тисячі 408 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 31 січня 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 1026;
  • Вінницька область - 1070;
  • Волинська область - 420;
  • Дніпропетровська область - 781;
  • Донецька область - 584;
  • Житомирська область – 1576;
  • Закарпатська область - 684;
  • Запорізька область - 142;
  • Івано-Франківська область - 1006;
  • Київська область - 591;
  • Кіровоградська область - 233;
  • Луганська область - 130;
  • Львівська область - 2934;
  • Миколаївська область - 537;
  • Одеська область - 1412;
  • Полтавська область - 291;
  • Рівненська область - 823;
  • Сумська область – 1331;
  • Тернопільська область – 1124;
  • Харківська область - 1294;
  • Херсонська область - 452;
  • Хмельницька область - 2092;
  • Черкаська область - 432;
  • Чернівецька область - 870;
  • Чернігівська область - 191.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Зазначимо, 29 січня коронавірус в Україні встановив абсолютний антирекорд за весь час пандемії. За добу COVID-19 виявили у 37 351 жителя країни - такої кількості хворих не було за весь час пандемії. Зокррема, захворіла 5 341 дитина.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 4 064 495 осіб;
  • одужали - 3 622 745 пацієнтів;
  • летальних випадків - 100 203;
  • проведено ПЛР-тестувань - 18 045 688.

Як повідомляв Главред, пік коронавірусу в Україні прогнозується на кінець наступного тижня. А саме - на п'ятницю та суботу, 4-5 лютого. Такий прогноз озвучили учені НАН України.

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