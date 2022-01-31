Коронавірус в Україні 31 січня: за добу виявили понад 22 тисячі хворих на COVID-19

Найбільше заражень коронавірусом виявили у Львівській, Хмельницькій та Житомирській областях.
Станом на ранок понеділка, 31 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 22 026 жителя країни. Зокрема, захворіли 2 865 дітей і 337 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 322 осіб; летальних випадків - 78; одужали 4 346 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільше заражень COVID-19 виявили у Львівській, Хмельницькій та Житомирській областях.
Зазначимо, попередній максимум хворих за добу був зафіксований 27 січня - тоді виявили 34 тисячі 408 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 1026;
- Вінницька область - 1070;
- Волинська область - 420;
- Дніпропетровська область - 781;
- Донецька область - 584;
- Житомирська область – 1576;
- Закарпатська область - 684;
- Запорізька область - 142;
- Івано-Франківська область - 1006;
- Київська область - 591;
- Кіровоградська область - 233;
- Луганська область - 130;
- Львівська область - 2934;
- Миколаївська область - 537;
- Одеська область - 1412;
- Полтавська область - 291;
- Рівненська область - 823;
- Сумська область – 1331;
- Тернопільська область – 1124;
- Харківська область - 1294;
- Херсонська область - 452;
- Хмельницька область - 2092;
- Черкаська область - 432;
- Чернівецька область - 870;
- Чернігівська область - 191.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Зазначимо, 29 січня коронавірус в Україні встановив абсолютний антирекорд за весь час пандемії. За добу COVID-19 виявили у 37 351 жителя країни - такої кількості хворих не було за весь час пандемії. Зокррема, захворіла 5 341 дитина.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 4 064 495 осіб;
- одужали - 3 622 745 пацієнтів;
- летальних випадків - 100 203;
- проведено ПЛР-тестувань - 18 045 688.
Як повідомляв Главред, пік коронавірусу в Україні прогнозується на кінець наступного тижня. А саме - на п'ятницю та суботу, 4-5 лютого. Такий прогноз озвучили учені НАН України.
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