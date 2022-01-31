Коронавірус в Україні 31 січня: за добу виявили понад 22 тисячі хворих на COVID-19

Кількість виявлених хворих на коронавірус трохи знизилося / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 31 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 22 026 жителя країни. Зокрема, захворіли 2 865 дітей і 337 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 322 осіб; летальних випадків - 78; одужали 4 346 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили у Львівській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Зазначимо, попередній максимум хворих за добу був зафіксований 27 січня - тоді виявили 34 тисячі 408 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 31 січня 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 1026;

Вінницька область - 1070;

Волинська область - 420;

Дніпропетровська область - 781;

Донецька область - 584;

Житомирська область – 1576;

Закарпатська область - 684;

Запорізька область - 142;

Івано-Франківська область - 1006;

Київська область - 591;

Кіровоградська область - 233;

Луганська область - 130;

Львівська область - 2934;

Миколаївська область - 537;

Одеська область - 1412;

Полтавська область - 291;

Рівненська область - 823;

Сумська область – 1331;

Тернопільська область – 1124;

Харківська область - 1294;

Херсонська область - 452;

Хмельницька область - 2092;

Черкаська область - 432;

Чернівецька область - 870;

Чернігівська область - 191.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Зазначимо, 29 січня коронавірус в Україні встановив абсолютний антирекорд за весь час пандемії. За добу COVID-19 виявили у 37 351 жителя країни - такої кількості хворих не було за весь час пандемії. Зокррема, захворіла 5 341 дитина.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 4 064 495 осіб;

одужали - 3 622 745 пацієнтів;

летальних випадків - 100 203;

проведено ПЛР-тестувань - 18 045 688.

Як повідомляв Главред, пік коронавірусу в Україні прогнозується на кінець наступного тижня. А саме - на п'ятницю та суботу, 4-5 лютого. Такий прогноз озвучили учені НАН України.

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