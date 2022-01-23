Небезпечніше Омікрона: у ВООЗ попередили про новий штам-мутант

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Експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Маріія ван Керкхове заявила про те, що нові штами коронавірусу можуть бути ще більш заразними, ніж Омікрон.

Вона пояснила це тим, що чим більше захворювання циркулює - тим більше у нього можливостей змінюватися, повідомляє прес-служба ВООЗ.

"Омікрон не буде останнім варіантом, який ми будемо обговорювати, і дуже реальною є можливість появи в майбутньому варіантів, які викликають стурбованість", - підкреслила представник ВООЗ.

За її словами, сьогодні нічого невідомо про властивості нових штамів коронавірусу, проте можна бути впевненими в тому, що вони будуть більш заразними, оскільки кожен наступний штам - намагається перевершити попередній.

Разом з тим вона звернула увагу на необхідність зменшити ризик появи нових варіантів захворювання, щоб запобігти тяжким наслідкам і не допустити перевантаження системи охорони здоров'я.

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Представник ВООЗ додала, що деякі інфіковані люди - мають довгострокові наслідки, які фахівці досі достатньо не вивчили.

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Нагадаємо, екс-головний санітарний лікар України Сергій Бережнов заявив, що пік нового спалаху захворюваності коронавірусом в Україні можна очікувати в кінці січня-початку лютого. Кількість нових виявлених випадків може досягати 40 тисяч на добу. Тим не менш, "збити шапку" цієї хвилі можуть самі українці, якщо згадають про всі відомі заходи захисту.

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