В НАН назвали дати найближчого піку коронавірусу в Україні

Очікується по 50 тис. випадків на добу.
Пік коронавірусу в Україні прогнозується на кінець наступного тижня. А саме - на п'ятницю та суботу, 4-5 лютого.
За словами заступника директора з наукової роботи Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України Ігоря Бровченка в ефірі каналу "Україна 24", в країні під час піку захворюваності COVID-19 можуть діагностувати у близько 50 тисяч осіб з похибкою в 5 тисяч.
"Нам варто чекати пікового періоду протягом наступного тижня... А ось скільки буде реально виявлених (хворих коронавірусом - Ред.) – тут сказати набагато важче", - сказав експерт.
Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 24 508 осіб, з них - 3378 дітей та 444 медпрацівники. При цьому в лікарні були госпіталізовані 3692 людини. За даними МОЗ, за добу 29 січня в Україні померли 94 людини. Водночас видужали 3145 осіб.
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