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Окупанти вдарили ракетами по Сумщині: є загиблі та поранені, під завалами досі перебувають люди

17 жовтня 2022, 13:33

Внаслідок "прильотів" об'єкт цивільної інфраструктури майже повністю знищений.

ракетный удар по Сумщине
Окупанти вдарили ракетами по Сумщині, є жертви / Колаж фото Дмитро Живицький

Російські окупанти безжально вдарили ракетами по Сумській області. Три "прильоти" зафіксували у Роменському районі області. Внаслідок ракетного обстрілу загинули люди, багато травмованих. Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури. Внаслідок удару загинули троє людей, під завалами досі залишаються постраждалі. Кількість загиблих може збільшитись.

"О 5:20 ранку три російські ракети прилетіли в об'єкт цивільної інфраструктури. Щонайменше троє людей загинуло. Дев'ять - поранені. Під завалами досі знаходяться люди", - написав Дмитро Живицький.

Зі зрозумілих причин поки не повідомляється, який саме об'єкт було зруйновано.

  • Росія вдарила ракетами по Сумщині
    Росія вдарила ракетами по Сумщині
  • Росія вдарила ракетами по Сумщині
    Росія вдарила ракетами по Сумщині
  • Росія вдарила ракетами по Сумщині
    Росія вдарила ракетами по Сумщині
  • Росія вдарила ракетами по Сумщині
    Росія вдарила ракетами по Сумщині
  • Росія вдарила ракетами по Сумщині
    Росія вдарила ракетами по Сумщині

Атака дронів на Київ 17 жовтня

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що вибухи прогриміли в Шевченківському районі міста. Спалахнула пожежа. В результаті удару "шахіда" по будинку відразу вдалося врятувати 18 людей. Пізніше з-під завалів дістали постраждалу бабусю, жінка жива. Також відомо, що під час рятувальної операції було витягнуто тіла 3 загиблих людей.

Президент України відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою ні вдень, ні вночі.

"Всю ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є попадання в житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас зламати не вдасться. Окупантів чекає тільки справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога", - написав Володимир Зеленський.

Він також поділився моторошними кадрами з центру столиці, на яких видно, як горить будинок після "прильоту".

Також в мережі з'явилося відео з нагрудної камери поліцейського, яка зафіксувала момент попадання дрона в житловий будинок.

Інші новини:

війна в Україні Сумська область вторгнення Росії ракетний удар
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