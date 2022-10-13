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Провів під завалами будинку 6 годин: у Миколаєві помер хлопчик, якого врятували від ракетного удару

13 жовтня 2022, 22:07

Коли працівники ДСНС знайшли хлопчика під завалами будинку, він ще був живий.

Миколаїв
Миколаїв / ДСНС, Віталій Кім

У четвер, 13 жовтня, у Миколаєві помер 11-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів багатоповерхівки через ракетний обстріл окупантами.

"Хлопчик, якого дістали - помер. Привезли на діаліз в обласну лікарню і там зупинка серця. Немає слів!", - повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

ракетний обстріл

Ракетний обстріл Миколаєва

У ніч на 13 жовтня російська армія випустила по Миколаєву вісім ракет з-300. Одна з них потрапила в житловий будинок. На місцях прильотів працювали рятувальники, які шукали під завалами людей. Коли працівники ДСНС знайшли хлопчика під завалами будинку, він ще був живий. Дитина була госпіталізована.

Також під завалами рятувальної човникової станції в Миколаєві, зруйнованої в результаті російського ракетного удару 13 жовтня, знайшли тіло чоловіка.

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