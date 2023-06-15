Окупанти на півдні відтягнули позиції на відстань до 15 км - Гуменюк

Завдяки відведенню позицій значно зменшилась кількість обстрілів.

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Окупанти відступили на 15 км / колаж: Главред, фото: Медіацентр Україна, скріншот: соцмережі

На півдні російські окупанти відтягнули свої позиції на відстань до 15 км. Це значно знизило інтенсивність обстрілів.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі каналу "Ми - Україна". За її словами, завдяки відведенню позицій значно зменшилась кількість обстрілів, адже деякі озброєння вже не можна застосовувати.

"Вода сходить, і вони повертаються до своїх підступних планів. Починають застосовувати на нашій ділянці фронту більш активно ракетні удари та посилювати артилерійську участь", - заявила Гуменюк.

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Дивіться відео про те, який стан на півдні України:

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на фронті. Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються досить широким фронтом.

Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ЗСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.

Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися. У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака.

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті. ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.

ЗСУ окупантів обходять з флангів та продовжують йти вперед на Бахмутському напрямку. Оборона Бахмута як міста свою військову місію повністю виконала, пояснила Ганна Маляр.

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