Закривавлені пакети з очима тварин: дипмісії України в низці країн отримали дивні послання

У МЗС заявили про нові акти залякування українських дипмісій / УНІАН

Українські посольства і консульства продовжують отримувати погрози. Після теракту в Іспанії в посольства в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральні консульства в Неаполі і Кракові, а також в консульство в Брно прислали закривавлені пакети. У них були очі тварин, а самі пакети були просочені рідиною характерного кольору і мали відповідний запах. Про це у Facebook повідомив представник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, в МЗС "вивчають сенс цього послання".

Крім того, вхід в житло посла у Ватикані піддався вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.

Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов з території однієї європейської країни.

"Є підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору і залякування посольств і консульств України", - заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, не маючи можливості зупинити Україну на дипломатичному фронті, "нас намагаються залякати".

"Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми і надалі будемо ефективно працювати на перемогу України", - запевнив Кулеба.

Як повідомляв Главред, 30 листопада в Посольстві України в столиці Іспанії Мадриді стався вибух. Вибухівку хтось надіслав у конверті.

Коли комендант оглядав конверт, той вибухнув в його руках. Коменданта забрали в лікарню з незначними пораненнями. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждали.

Після цього випадку глава МЗС України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.

Нагадаємо, видання El Mundo з посиланням на прем'єрську канцелярію повідомляло, що в листі, який прийшов офіційними шляхом і адресатом значився прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, правоохоронці знайшли вибуховий пристрій.

Крім того, повідомляють журналісти, в Міноборони Іспанії теж прислали пакет з вибухівкою. Більш того, за 30 листопада конверти з вибухівкою також були відправлені в офісах збройової компанії Instalaza de Zaragoza і на авіабазі Торрехон-де-Ардос.

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