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Вже п'ятий випадок по країні: іспанському прем'єру надіслали листа з вибухівкою

1 грудня 2022, 13:23

У листі, який прийшов на ім'я прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, правоохоронці виявили вибуховий пристрій. І знешкодили його.

Педро Санчес, лист
Іспанському прем'єру Педро Санчесу надіслали листа з вибухівкою / фото https://ua.depositphotos.com

У листі, який прийшов офіційними шляхом і адресатом значився прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, правоохоронці знайшли вибуховий пристрій. Про повідомляє видання El Mundo з посиланням на прем'єрську канцелярію.

Крім того, повідомляють журналісти, в Міноборони Іспнаіі теж прислали пакет з вибухівкою. Більш того, за 30 Листопада конверти з вибухівкою також були відправлені в офісах збройової компанії Instalaza de Zaragoza і на авіабазі Торрехон-де-Ардос.

За словами іспанських поліцейських, конверт Санчесу був відправлений звичайною поштою. Але він був вчасно виявлений і нейтралізований службами безпеки Адміністрації президента країни.

Правоохоронці, однак, побоюються, що протягом дня в різні установи по всій Іспанії прийдуть нові посилки. При цьому El mundo нагадує, що на авіабазі в Торрехон-де-Ардос є об'єкти, які іспанська армія спільно використовує з військами країн НАТО.

Нагадаємо, в середу, 30 Листопада, у будівлі посольства України в Мадриді, стався вибух. Невідомий зловмисник надіслав вибухівку в конверті.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коли комендант будівлі оглядав конверт, той вибухнув у його руках.

"Комендант отримав незначні поранення, зараз він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждали", - розповів дипломат.

До того в Іспанії кілька чоловіків напали на українця, який вийшов на одиничну акцію із закликом зупинити війну в Україні та тримав у руках синьо-жовтий прапор з червоним написом англійською "Stop war".

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