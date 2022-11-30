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У посольстві України в Мадриді стався вибух, МЗС терміново посилює безпеку закордонних відомств

30 листопада 2022, 16:21

Вибухівка потрапила до посольства у конверті. Вона вибухнула у той момент, коли її взяв у руки комендант.

Дмитрий Кулеба, взрыв, Испания
МЗС терміново посилює безпеку закордонних відомств через вибух у Посольстві в Іспанії/ ua.depositphotos.com, pixabay.com, Reuters

У посольстві України в столиці Іспанії Мадриді у середу, 30 листопада, стався вибух. Вибухівку хтось надіслав у конверті.

Коли комендант оглядав конверт, той вибухнув у його руках. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Коменданта забрали до лікарні з незначними пораненнями.

"Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждала", – розповів Ніколенко.

Після цього випадку очільник МЗС України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.

Також Кулеба закликав свого колегу в Іспанії терміново розслідувати цей інцидент. Зараз на місці події працюють іспанські правоохоронці і піротехнічна служба.

"Міністр також наголосив, що хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії", – зазначає Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії декілька чоловіків напали на українця, який вийшов на одиничну акцію із закликом зупинити війну в Україні і тримав в руках синьо-жовтий прапор із червоним надписом англійською "Stop war".

Нагадаємо, в Іспанії неадекватна громадянка Росії в муніципалітеті Кальпе намагалася зірвати антивоєнний мітинг українців. Відома українська блогерка і світська левиця Раміна Есхакзай опублікувала відповідне відео в Instagram.

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Посольство України Дмитро Кулеба новини Іспанії Олег Ніколенко
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