Близько 24 тисяч мін підлягають заміні: міністр сказав, як вирішать ситуацію з 'браком'

Неякісні міни, які потрапили до ЗСУ, замінять за рахунок заводу-виробника, розповыв Герман Сметанін.

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Близько 24 тисяч мін для Сил оборони підлягають заміні / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, ДК "Укроборонпром"

Коротко:

Восени 2024 року Збройні Сили України отримали неякісні мінометні міни

Зафіксовано 417 випадків нештатного спрацювання 120-мм мін

Заміна близько 24 тисяч мін буде проведена безкоштовно

Восени 2024 року Збройні Сили України отримали велику партію мінометних мін, які виявилися неякісними. Заміна цих мін буде проведена безкоштовно. Про це повідомив міністр зі стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін у Telegram.

За його словами, наразі зафіксовано 417 випадків нештатного спрацювання 120-мм мін. Заміні підлягає близько 24 тисяч мін з останньої партії, що налічує 54 тисячі одиниць.

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"Заміна мін буде здійснена безкоштовно для військових – за рахунок заводу-виробника", - розповів Сметанін.

Міністр підкреслив, що це питання обговорили в Верховній Раді, а також повідомив, що вже відкрито два кримінальні провадження. Слідчі дії та внутрішні перевірки тривають.

Водночас Сметанін зазначив, що з початку 2024 року українські оборонні підприємства поставили Силам оборони мільйони артилерійських і мінометних снарядів. Заводи продовжують масштабувати виробництво та впроваджувати нові технології.

"Як висновок з ситуації, що склалася, на всіх виробництвах посилено контроль за якістю: як ввезеної продукції, так і виготовленої", - додав він.

Скандал із бракованими мінами - що відомо

Нагадаємо, у листопаді Міністерство оборони України почало розслідувати причини позаштатного спрацювання 120-мм мінометних мін. Виникли проблеми через неякісні боєприпаси, зокрема порушення у виробництві або зберіганні. Через це тимчасово припинено використання деяких партій мін, а підозрілі боєприпаси вилучені для перевірки. Замість них буде використовуватися імпортне виробництво.

Член комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський повідомив, що головними причинами позаштатного спрацьовування 120-мм мін є зниження температури та підвищена вологість. Міни цієї партії були відкликані на завод, і виробник зобов'язався поставити нові, які пройдуть додаткове обстеження.

Як раніше повідомляв Главред, український ВПК розпочав виробництво 155-мм артилерійських снарядів, що є найпоширенішим калібром у країнах НАТО. За словами радника президента Олександра Камишина, цей процес є новим для України і дуже складним.

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Хто такий Герман Сметанін? Герман Володимирович Сметанін (нар. 8 жовтня 1992, Харків) — Міністр стратегічних галузей промисловості України (з 5 вересня 2024 року), пише Вікіпедія.

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