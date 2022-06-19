На Херсонщині окупанти масово викрадають чоловіків і знущаються над ними / УНІАН, Супільне

Російські окупанти в Херсонській області масово затримують і б'ють чоловіків різного віку. Їх тримають в ямах і сильно б'ють. Про це повідомив в Facebook відомий експерт і журналіст Сергій Данилов.

"Зі Станіслава, Томиної Балки та навколишніх сіл Правобережжя Херсонщини передають про масові затримання чоловіків, незалежно від віку. Тримають в ямах, сильно б'ють. Без явних причин, превентивно всіх підряд", - написав Данилов.

Також, за словами журналіста, у всіх перерахованих вище населених пунктах окупанти вивозять і грабують майно громад і людей.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко пояснив, у чому складність визволення Херсонщини. За словами генерала, якщо армія України матиме достатньо зброї і почне сильніше давати відсіч, окупанти зупиняться аж за Керченським мостом.

Крім того, українські офіцери закликали жителів Херсонської області покинути окуповані території - для того, щоб воїнам ЗСУ було легше їх звільнити.

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