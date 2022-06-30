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Окупанти захопили одразу 3 села на Луганщині – Генштаб

30 червня 2022, 15:54

Армія РФ трохи відтіснила українських військових й окупувала одразу три населені пункти.

Окупанти захопили одразу 3 села на Луганщині – Генштаб/ Reuters

Російські загарбники захопили одразу три села в Луганській області – Комишуваха, Гірське і Золоте.

У цих селах окупанти відтіснили українських військових. Про це повідомляє заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"На Бахмутському напрямку, маючи перевагу у силах та засобах, особливо в артилерії, противнику вдалося потіснити наші війська і встановити контроль над Комишувахою, Гірським та Золотим. На цьому напрямку тривають запеклі бої", – розповів він.

Раніше стало відомо, що у Херсонській області українські захисники вибили російських окупантів із села Потьомкіно. Російських військових вигнали українські бійці зі складу 60-ї окремої піхотної бригади.

Нагадаємо, Одеську область повністю звільнили від окупантів Збройні сили України. Як повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, наші захисники зачистили від загарбників селище Білий Ізмаїльського району.

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