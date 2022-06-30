Одеська область повністю звільнена від окупантів - Братчук

Острів Зміїний / УНІАН, скріншот

Одеську область повністю звільнили від окупантів Збройні Сили України. Як повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, наші захисники зачистили від загарбників селище Білий Ізмаїльського району.

За словами Братчука, це селище знаходиться на острові Зміїний.

"Слава Україні! Це буде найкоротше відео за час широкомасштабного вторгнення. Вітаю Одеську область з повним звільненням від російських окупантів. Дай Бог так по всій країні. Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам", - сказав він.

Звільнення острова Зміїний

Раніше стало відомо, що в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції ЗСУ з нанесенням вогневих ударів нашими ракетними і артилерійськими підрозділами по острову Зміїний війська РФ протягом ночі спішно евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами.

В якості відмовки вони розповіли про "жест доброї волі" і бажання зберегти життя особового складу, який потрапив під потужний вогонь українських захисників.

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