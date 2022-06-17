"Потужний опір": у Міноборони назвали причини, які не дають Путіну провести "референдум"

Місцеве населення на окупованих територіях дає гідну відсіч, заважаючи планам РФ щодо проведення "референдуму".
Росія не може провести "референдуми" про приєднання тимчасово окупованих територій України до складу РФ. "Владі" заважають місцеві жителі. Про це заявила заступник міністра оборони Анна Маляр.
У Міноборони називають дві причини: потужний опір і робота справжньої влади.
"На сьогоднішній день їм це не вдається з двох причин. Тому що місцеве населення чинить потужний опір. По-друге, органи державної влади України, які за законом уповноважені вчиняти такі дії, також роблять свою роботу, результати якої ви бачите в неможливості (РФ - Главред) поки провести ці "референдуми", - сказала Ганна Маляр.
Вона відразу додала, що Росія не відмовляється від своїх планів і все ж має намір провести "референдуми".
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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що кремлівська верхівка не потребуватиме проведення "референдуму" на тимчасово окупованих територіях, а попросту буде міняти колаборантів на російських чиновників.
Мер Мелітополя Іван Федоров розповів про те, що окупанти взяли місто, визначили його "столицею" Запорізької області і тепер готують "референдум". Самі жителі міста відмовляються підтримувати злочинні плани країни-агресора.
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