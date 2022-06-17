"Потужний опір": у Міноборони назвали причини, які не дають Путіну провести "референдум"

Путіну не вдається провести референдум на тимчасово окупованих територіях / Колаж Reuters

Росія не може провести "референдуми" про приєднання тимчасово окупованих територій України до складу РФ. "Владі" заважають місцеві жителі. Про це заявила заступник міністра оборони Анна Маляр.

У Міноборони називають дві причини: потужний опір і робота справжньої влади.

"На сьогоднішній день їм це не вдається з двох причин. Тому що місцеве населення чинить потужний опір. По-друге, органи державної влади України, які за законом уповноважені вчиняти такі дії, також роблять свою роботу, результати якої ви бачите в неможливості (РФ - Главред) поки провести ці "референдуми", - сказала Ганна Маляр.

Вона відразу додала, що Росія не відмовляється від своїх планів і все ж має намір провести "референдуми".

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що кремлівська верхівка не потребуватиме проведення "референдуму" на тимчасово окупованих територіях, а попросту буде міняти колаборантів на російських чиновників.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів про те, що окупанти взяли місто, визначили його "столицею" Запорізької області і тепер готують "референдум". Самі жителі міста відмовляються підтримувати злочинні плани країни-агресора.

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