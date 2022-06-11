Окупанти оголосили Мелітополь "столицею" Запорізької області і готують "референдум" - мер Федоров

Окупанти оголосили Мелітополь "столицею" Запорізької області і готують "референдум" / wiki, скріншот

Російські окупанти визначили Мелітополь "столицею" тимчасово окупованої Запорізької області і готуються провести тут референдум.

Самі жителі міста відмовляються підтримувати злочинні плани країни-агресора, розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального марафону.

Він зазначив, що фейкове головування ніяк не продемонструє справжні настрої населення. Він нагадав, що ми це вже бачили в Криму.

"Звичайно, жителі Мелітополя не підуть на референдум і не підтримують російську владу. Може, 3–5%, але вони є в кожному місті України. Це ті люди, які вже збожеволіли, тому можуть підтримати окупантів", - пояснив Федоров.

читайте також"Крутив я на градуснику Вашу Росію": у Мелітополі пенсіонер жбурнув яйця у фанатку "русского міра"Але якщо росіяни захочуть провести референдум, вони це зроблять. І не важливо, який день і час вони для цього виберуть і чи будуть люди готові на нього йти. Справжня мета загарбників - провести псевдоголосування на камери. І, на жаль, це легко сфальсифікувати.

"Вони точно його на камеру проведуть, точно покажуть, що всі його 100% його підтримали, або як в кращі часи Януковича – покажуть, що всі 110% проголосували "за" і на цьому поставлять галочку", – зауважив мер Мелітополя.

Він підсумував, що в цілому цей результат ні на що не впливає: всі розуміють, що тимчасово окуповані території – це Україна, яку потрібно звільняти, а російські референдуми – це не показник настроїв населення.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров в травні розповів про те, що українські спецслужби, військові і партизани реалізували успішну спеціальну операцію в Мелітополі. Їм вдалося припинити доставку зброї в місто і на інші окуповані території. Робота партизанів супроводжується колосальними ризиками, але люди готові чинити опір і на такому рівні.

Також повідомлялося, що в тимчасово окупованому місті Мелітополь на Запоріжжі група російських військових розбилася на автомобілі, вкраденому в українців. Два окупанти загинули, ще троє - отримали трави.

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