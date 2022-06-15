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Данілов розповів, чому РФ більше не потрібні "референдуми" в захоплених районах

15 червня 2022, 21:36

За словами Данилова, країна-агресор, Росія, жодного разу навіть не буде намагатися легітимізувати приєднання тимчасово окупованих територій України

Данилов Путін
Олексій Данилов і Володимир Путін / Колаж Фото УНІАН

Кремлівська верхівка не потребуватиме проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях, а просто буде міняти колаборантів на російських чиновників. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в рамках єдиного телевізійного марафону.

"Це класична форма. Спочатку взяти допомогу тих зрадників, які погодилися на певний період часу очолювати органи, але тепер РФ зриває всі маски і ставить росіян на управління тими територіями, які захоплені. Це ще раз говорить про те, що вони не будуть, ймовірно, проводити "референдуми", а будуть просто росіян призначати на посади", ‒ говорить вона.

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Нагадаємо, раніше секретар Української Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав ганьбою Будапештський меморандум 1994 року і вкрай здивувався тим, що дипломати, які колись його підписали, знову хочуть взяти участь у мирних переговорах між Україною і Росією.

"Мене дивує, що дипломати, які в 1994 році все це зганьбили, зараз ходять і щось пропонують. Після тієї ганьби 1994 року я б на їх місці перестав з'являтися на очі нашому суспільству. А вони мають нахабство продовжувати пропонувати свої послуги", - сказав секретар Радбезу.

До того Олексій Данілов розповів, що варіант з перенесенням війни на територію країни-агресора, Російської Федерації, безумовно існує, але для нього повинні збігтися безліч факторів.

"Це буде залежати від багатьох факторів. Сам Путін же сказав, що воєнторг є в будь-якому місті. На скільки я розумію, він вже з'явився в Брянську, Курську, Бєлгороді. Може там з'явиться Бєлгородська, Курська, Брянська народні республіки", ‒ говорить Данилов.

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Автор: Єгор Бунін
РНБО Олексій Данілов війна Росії та України
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