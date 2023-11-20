Росіяни вперше масово застосували керовані касетні бомби в атаці на українські позиції.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-vpervye-nanesli-massirovannyy-udar-kassetnymi-snaryadami-po-vsu-10518349.html Посилання скопійоване

Окупанти вперше завдали масованого удару касетними снарядами по ЗСУ / колаж : Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

19 листопада армія Росії завдала потужний авіаудар керованими касетними бомбами РБК-500 по українській армії в районі Старомайського в Донецькій області. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

Стало відомо, що за словами військових блогерів РФ цей авіаудар став першим великим ударом по Україні із застосуванням касетних бомб планерної, керованої модифікації.

Дану зброю росіяни відпрацювали на фугасних бомбах і вдосконалили її за допомогою додаткового обладнання - універсального модуля планування і корекції. Якщо говорити простими словами, ворог додав до боєприпасів крила та навігатор.

відео дня

В Інституті вивчення війни прокоментували, що такі технологічні рішення російська армія вже застосовувала на касетних бомбах під час бойових дій у Сирії.

Повідомляється, що використання касетних бомб саме зараз цілком закономірно, адже коли погодні умови погіршуються, використовувати бронетехніку стає важко, зокрема, на Запорізькому напрямку. Однак незважаючи на це, Сили оборони України атакують позиції росіян піхотними підрозділами, саме проти таких підрозділів найбільш ефективно працюють касетні боєприпаси.

Масований удар касетними боєприпасами принципової переваги росіянам не дав. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що всі наземні атаки в районі Старомайського були відбиті.

Як працює касетний боєприпас

Касетний боєприпас, а це і ракети, і бомби, і снаряди мають бойову частину, яка містить в собі не одну вибухову речовину, а безліч малокаліберних.

Під час обстрілу такими боєприпасами, в повітрі вибухає елемент, з якого територія "покривається" касетними бомбами. Вони розподіляються по великій площі і вражають противника.

Як працює касетний снаряд / колаж: Главред

Касетні боєприпаси - чому заборонені

Міжнародний договір про касетні боєприпаси забороняє використання, передачу і накопичення цього виду зброї, оскільки вона небезпечна тим, що не всі суббоєцепаси вибухають при падінні на землю і можуть завдати шкоди цивільному населенню країни. Однак незважаючи на це, Росія з початку повномасштабного вторгнення досить часто використовувала даний вид зброї на полі бою.

Нагадаємо, Україна також отримала на прохання касетні боєприпаси від США. Вони надали імпульс наступальній операції Сил оборони. Тепер українські війська вважають, що у них є шанс на прорив. Як пише The Wall Street Journal, посилаючись на українських військових, касетні боєприпаси вражають більшу площу, ніж звичайні артилерійські снаряди, завдають ударів по скупченнях російської піхоти.

Також, стали відомі подробиці удару Збройних сил України по російських окупантах у Бердянську та Луганську далекобійними ракетами ATACMS з кассетними боєприпасами. Всього по цілях РФ на захоплених територіях України було випущено 18 ракет ATACMS. Про це високопоставлений український чиновник розповів The Washington Post на умовах анонімності.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.