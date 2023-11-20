ЗСУ йдуть на Мелітополь: генерал розкрив втрати ворога і повідомив про успіх

Російські загарбники не соромляться вчиняти воєнні злочини на українській території, включаючи використання мін, які є забороненими міжнародним правом.

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Генерал розкрив втрати ворога і повідомив про успіх / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха; 37 окрема бригада морської піхоти.

Захисники України наносять ворогові значні втрати та продовжують звільняти територію від окупантів. За словами генерала Олександра Тарнавського, російські окупанти активно використовують заборонені протипіхотні міни ПОМ-2 на території України. Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив у Телеграмі.

Загалом, за його словами, на таврійському напрямку ворог завдав 1 авіаудар, 1 ракетний удар, провів 29 бойових зіткнень та здійснив 544 артобстріли.

Він також повідомив, що наступальні дії на Мелітополькому напрямку тривають.

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"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога склали 283 особи. 3 окупанти здалися в полон", зазначив генерал Тарнавський.

Також, за останню добу Силам оборони України вдалось знищити 8 одиниць військової техніки. Зокрема, 1 ББМ, 4 БпЛА, 3 автомобілі. Знищено 1 склад боєприпасів.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ГУР зазначили, що внаслідок вибуху в штабі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) 11 листопада були ліквідовані російські офіцери.

Водночас, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупаційні війська Росії вивели частину своїх підрозділів із захопленого Токмака та перемістили їх до інших міст регіону.

20 жовтня у Мелітополі, що перебуває під окупацією росіян, група партизан влаштувала вибух автомобіля, в якому перебували окупанти-мародери.

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