Є загиблі та поранені: деталі страшного ранкового удару по Херсону - ОВА

Станом на зараз відомо про 2 загиблих та одного пораненого внаслідок ранкового обстрілу Херсону.

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Деталі страшного ранкового удару по Херсону / Колаж Главред, фото: Херсонська обласна прокуратура, ГУР

Вранці російські війська обстріляли автостоянку приватного транспортного підприємства в Херсоні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram.

Внаслідок нападу загинуло двоє водіїв, а ще одна людина отримала поранення. Також значно пошкоджено автотранспорт та житловий будинок.

За процесуальним керівництвом Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

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"Слідство встановило, що 20 листопада близько 09:00 ворог здійснив обстріл Херсона із артилерійської зброї. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - зазначили в прокуратурі.

Загалом, за минулу добу Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 9 разів, російський ворог використав для цього 61 снаряд.

В МВА Херсона зазначили, що ураження зафіксовані у Херсоні, Садовому та Придніпровському.

"Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу 5 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них одна дитина. Всім пораненим надана медична допомога", - резумували в Херсонській ОВА.

Удари по території України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Повітряних силах ЗСУ попередили, що Росія може використовувати стратегію економічного терору. Щоб паралізувати економіку, росіяни вдаються до тактики тривалих повітряних тривог по всій території України, які оголошують як відповідь на ймовірну загрозу ударів.

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, 15 листопада,територію Запорізького району обстріляли ракетами російські війська. Одна людина загинула, ще семеро поранено.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що російські війська обстрілюють будинки, звідки йде дим, оскільки з приходом похолодання мешканці Авдіївки в Донецькій області розпочали опалювати їх буржуйками.

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