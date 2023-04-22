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Окупанти відновили атаки дронами і б’ють по Україні "Шахедами" з нової партії – ISW

Альона Вороніна
22 квітня 2023, 07:45 оновлено 22 квітня, 07:56
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РФ відновила атаки безпілотниками. Лише за останні 2 дні загарбники запустили по Україні 38 іранських дронів-камікадзе, 29 з них було збито українською ППО.
Дроны-камикадзе, шахеды, разрушения
РФ почала атакувати Україну "Шахедами" з нової партії/ Telegram

Російські окупанти відновили удари по Україні іранськими дронами-камікадзе після тривалого "затишшя". Тепер вони атакують українські території "Шахедами" з нової партії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Зазначається, що для атак, які відбулися 20 і 21 квітня після тривалої паузи російські окупанти використали дрони з нової партії, яка прибула з Ірану.

Упродовж 25 днів не фіксувалися атаки дронами. Після цього перший удар стався 20 квітня – у цей день військові країни-агресорки Росії запустили 26 безпілотників, з них вдалося збити 21. Наступного дня, 21 квітня, атаки продовжилися – російські окупанти запустили 12 дронів-камікадзе, з них українська ППО збила 8.

відео дня

"Керівник Українського спільного координаційного прес-центру Південних сил Наталія Гуменюк 20 квітня заявила, що російські війська чекали прибуття нової партії безпілотників Shahed, щоб використовувати їх для подальших ударів, і зазначила, що використання Росією ракет також зменшилося", – зазначають в ISW.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, під час вечірньої атаки, яка відбулася близько 19:00, російські окупанти запустили по Україні п’ять "Шахедів", з них вдалося збити чотири.

Атаки по Україні дронами-камікадзе

Нагадаємо, у ніч на середу, 19 квітня, в Одесі пролунали вибухи, було оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Шахед-136 Одеську область, було влучання в об'єкт інфраструктури.

Вночі 21 квітня по всій території України була оголошена повітряна тривога. Країна-агресор РФ атакувала нашу країну дронами-камікадзе. Повідомлялося про серію вибухів у Харкові, в Київській області працювали сили ППО, а в Полтавській області зафіксовано "приліт" в об'єкт цивільної інфраструктури.

Раніше у ЗСУ попередили, що РФ може атакувати Україну новими іранськими дронами – Miraj-532. Країна-агресорка Росія на фоні швидкого зниження кількості ракет може шукати нову зброю, якою битиме по Україні, і може домовлятися про такі поставки з Іраном, зазначила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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