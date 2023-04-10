У ЗСУ попередили, що РФ може атакувати Україну новими іранськими дронами

На фоні нестачі ракет країна-агресорка РФ може домовлятися з Іраном про постачання нових дронів-камікадзе – Miraj-532.

https://glavred.net/ukraine/v-vsu-predupredili-chto-rf-mozhet-atakovat-ukrainu-novymi-iranskimi-dronami-10462594.html Посилання скопійоване

Є небезпека ударів по Україні новими дронами-камікадзе, каже Гуменюк/ скрін

Країна-агресорка Росія на фоні швидкого зниження кількості ракет може шукати нову зброю, якою битиме по Україні. Новою загрозою для нашої держави можуть стати іранські дрони-камікадзе Miraj-532.

РФ може домовлятися з Іраном про такі поставки. Про це розповіла речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Цілком ймовірно, що вони (дрони – ред.) можуть бути в Україні. Ми розуміємо, що на тлі певної нестачі ракет, критичної їх кількості, доведений до такої межі ворог може вишукувати нові засоби ураження, в тому числі домовлятися з партнерами про такі поставки. Наразі ми не фіксували нічого такого", – зазначає Гуменюк.

відео дня

Вона наголосила, що українські фахівці зараз вивчають характеристики іранських дронів Miraj-532.

Також Гуменюк зазначає, що помітно знизилася якість безпілотників, які країна-агресорка Росія останнім часом застосовує проти України. За її словами, на це, найімовірніше, впливають саме запроваджені проти РФ санкції.

Проте недооцінювати ворога не варто, додала Гуменюк. Вона зазначає, що нинішня поведінка російських окупантів вказує на вишукування ними нових способів ураження на дистанції. Зараз російські загарбники збирають інформацію про те, яке ураження буде найбільш ефективним, сказала речниця.

Дрони-камікадзе Miraj-532 – що про них відомо

Дрон Miraj-532 може нести до 50 кг вибухівки і підривати цілі на відстані до 450 кілометрів. Безпілотник може злітати з транспортного засобу і здатний досягати висоти 3657,6 метрів.

Такий безпілотник може перебувати у повітрі до 3 годин. Ще одна його особливість у тому, що його можна дуже швидко і легко зібрати та підготувати до польоту.

Про те, що в Ірані представили новий дрон-камікадзе Miraj-532, іранські ЗМІ повідомили 9 квітня 2022 року.

Удари дронами по Україні

В результаті нічної атаки дронів 22 березня у місті Ржищів Київської області було пошкоджено гуртожитки та ліцей. Під завалами опинилися люди. Загалом загинуло дев’ятеро людей, зокрема водій швидкої, який приїхав на виклик.

У ніч на 28 березня під час російських ракетних обстрілів Повітряні сили ЗСУ збили 12 БПЛА Shahed-136/131 і один дрон-розвідник Гранат-4. Пізніше стало відомо, що під час нічної атаки "Шахедів" було знищено 14 із 15-ти ударних дронів. При цьому уламки збитих цілей впали на нежитлове приміщення в Святошинському районі Києва, спровокувавши пожежу.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч на 31 березня атакували територію України дронами-камікадзе. Але при цьому вони змінили свою тактику – країна-агресорка РФ під час цієї атаки сконцентрувала основну силу удару на півночі нашої держави. На півдні ворог вночі не був таким активним.

Також у ніч на вівторок, 4 квітня, російські окупанти вдарили по півдню України дронами-камікадзе. Загалом військовими країни-агресорки Росії було запущено 17 дронів, українська протиповітряна оборона збила 14 із них. Було влучання у підприємство в Одеській області.

Читайте також: