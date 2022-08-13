Гіркіну дозволили воювати проти ЗСУ в Херсонській області - Арестович

Гіркін воюватиме проти України в Херсонській області / колаж фото t.me/O_Arestovich_official, Дмитро Казанський

Колишній ватажок "ДНР" Ігор Гиркин (Стрільців) зміг прорватися в Херсонську область і буде воювати в цьому регіоні проти України разом з окупантами. Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

Він також зазначив, що ця інформація ще потребує підтвердження.

"За деякими даними його відпустили і пропустили воювати в Херсонську область. Так що ми маємо шанс побачити цю "героїчну" людину де - небудь під Снігурівкою, що йде в атаку", - сказав Арестович.

Російський правозахисник і опозиційний політик Марк Фейгін припустив, що це все може бути спланована "акція", а не особисте бажання Гіркіна йти на війну.

"Це безумовно якась оперативна схема, якийсь оперативний малюнок по частині створення бойового духу. Я думаю, що це не його особиста ініціатива, такі приколи не проходять. Він все-таки полковник ФСБ, значить хтось вирішив перцю додати", - сказав Марк Фейгін.

Арестович додав, що він такої ж думки.

Нагадаємо, сьогодні в мережі повідомили про те, що Ігор Гіркін був нібито затриманий в Криму. При цьому він намагався відправитися на війну проти України з підробленим паспортом на ім'я Сергія Рунова. Ще в Мережу потрапило його фото, на якому він вже без своїх вусів.

Як повідомляв Главред, раніше Гіркін закотив істерику через те, що РФ перекидає резерви армії в Африку.

Також колишній ватажок терористів "ДНР" побоюється того, що російська система ППО не впорається з ударами ЗСУ. За його словами, причиною цьому стане нестача засобів протиповітряного захисту по лінії фронту.

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