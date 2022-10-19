Окупанти в паніці: істерять через 'наступ' ЗСУ на Херсонщині

Окупанти панікують через просування ЗСУ / Фото з відкритих джерел, УНІАН

Херсонський колаборант Кирило Стремоусов заявив про те, що українські війська нібито перейшли в наступ в напрямку Нова Кам'янка — Берислав.

Як повідомив він у своєму Telegram-каналі, після артпідготовки вперед пішли до двох батальйонів піхоти 128 гірсько-штурмової та танковий батальйон 17 бригади.

Він стверджує, що в зоні наступу зафіксовано "велику кількість БПЛА середньої дії і розвідувальний "Байрактар".

У свою чергу глава Офісу президента України Андрій Єрмак спростував інформацію про те, що ЗСУ нібито обстрілюють Херсон. За його словами, російська сторона розсилає фейки з метою залякати херсонців і "влаштовує пропагандистську показуху з евакуацією".

"Досить примітивна тактика, враховуючи, що ЗСУ не обстрілюють українські міста — це роблять виключно російські терористи", — підкреслив Єрмак.

Ситуація на південному напрямку

Раніше командувач окупантами РФ Сергій Суровікін вперше виступив з доповіддю про ситуацію на війні в Україні. Він заявив, що ситуацію в зоні проведення так званої "спецоперації" можна охарактеризувати як "напружену". За його словами, подальші дії російської окупаційної армії "будуть залежати від ситуації, що складається".

При цьому Суровікін відкрито натякнув на те, що окупанти розглядають можливість здачі Херсона. "(Обстановка, - ред) ... вона непроста, не виключається прийняття непростих рішень", - сказав командувач окупантів РФ.

Зазначимо, що Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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