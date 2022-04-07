Окупанти в Чорнобилі дійсно рили собі окопи в Рудому лісі - відео з дрона

Окупанти в Чорнобилі дійсно рили собі окопи в Рудому лісі / скріншот

ЗС РФ, перебуваючи в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, дійсно облаштували свої позиції в так званому Рудому лісі. Це найнебезпечніша територія в районі ЧАЕС.

На оприлюднених СтратКом ЗСУ кадрах, знятих за допомогою дрона, видно окопи, які російські окупанти вирили на території, що прийняла на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час найвідомішої у світі техногенної катастрофи.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російські солдати, які рили окопи в найнебезпечнішій зоні Чорнобиля - Рудому лісі - і поблизу Чорнобильської АЕС, заслуговують номінації на премію Дарвіна.

За словами міністра, окупанти "добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах".

Варто відзначити, що російських окупантів, які захопили Чорнобильську зону і вирили окопи в найнебезпечнішій зоні Чорнобиля масово вивозять до Гомеля на лікування. У всіх симптоми зараження радіаційними отрутами.

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