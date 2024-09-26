Ситуація у Вовчанську: окупанти риють підземні тунелі

Росіяни намагаються вирити тунелі, щоб зробити непомітним своє пересування між будинками.

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Росіяни будуть підземні тунелі у Вовчанську / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, скріншот із відео

Російські окупанти не полишають спроб захопити Вовчанськ на Харківщині. Вони почали будувати підземні тунелі. Про це повідомляє ОТУ "Харків".

Як зазначається, ворог росіяни облаштовують тунелі, щоб мати змогу приховано переміщатися між сусідніми будинками. До того ж окупанти здійснюють поодинокі переміщення особового складу, щоб поповнити свої втрати.

"У Вовчанську ворог посилив повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України", - йдеться у повідомленні. відео дня

Протягом минулої доби росіяни 356 разів обстріляли позиції Сил оборони України. Окупанти вдарили трьома КАБами, двома ракетами та здійснили 54 удари дронами-камікадзе.

Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Ситуація у Вовчанську Харківської області - останні новини

17 вересня з'явилася перша інформація про те, що ЗСУ контратакували та вибили росіян із заводу у Вовчанську. Водночас російські війська продовжують наступ на Вовчанськ, проте на інших ділянках напрямок їхньої активності дещо послабшав. Поблизу Липців, Глибокого, Лук'янців та Стариці наступальних дій не ведеться, проте війська залишаються у цих районах та проводять внутрішні ротації.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, як ЗСУ відбили агрегатний завод у Вовчанську. Сили оборони України використали ситуацію з перекиданням російських резервів для захисту Курської області РФ та змогли повернути під свій контроль Вовчанський агрегатний завод у Харківській області.

24 вересня офіційно було підтверджено, що ГУРівці звільнили Вовчанський агрегатний завод. Українські захисники зачистили всі 30 будівель і взяли полонених.

Вовчанський агрегатний завод - що про нього відомо Вовчанський агрегатний завод - промислове підприємство в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Завод був містоутворюючим підприємством міста. Станом на початок 2013 року завод був одним з найбільших діючих машинобудівних підприємств Харківської області. У 2013 році завод освоїв виробництво головних циліндрів вимикання зчеплення для вантажних автомашин МАЗ і КамАЗ і в січні 2014 року розпочав їхні поставки ВАТ "КамАЗ" (Казань) і РУП "МТЗ". 4 грудня 2013 року завод отримав право на експорт продукції військового призначення. У березні 2014 року Вовчанський агрегатний завод і ДП "Антонов" завершили спільну розробку електромагнітного гальма ЕМТ-1 для літака Ан-178.

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