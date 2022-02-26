У Василькові йдуть запеклі бої – ЗСУ

Військові / Reuters

У місті Васильків Київської області війська ЗСУ продовжують відбивати атаку російських окупантів.

Про це повідомляти Сухопутні війська ЗС України на своїй сторінці у Facebook.

"Зараз тривають важкі бої в місті Васильків Київської області, де окупанти намагаються висадити десант з повітря! Слава українським військовим! Слава повітряним силам!",- наголошується в повідомленні.

Мер Василькова Наталія Баласинович підтвердила, що російський десант, незважаючи на збитий Іл-76, висадився у місті.

"Зараз на вулиці Декабристів дійсно дуже гаряче. Це центральна вулиця нашого міста. Постійно тривають обстріли ракетами. Висадилося у всій громаді на полях багато десанту, який зараз веде запеклі бої з бійцями нашої 40-ї бригади" , – розповіла Баласинович.

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Відмічається, що серед українських військових є втрати та поранення.

Також ми писали, що російські військові переодяглися у форму поліції України і розстріляли бійців на КПП біля Василькова.

Раніше головред повідомляв, що в небі над Київською областю знищено ще один військово-транспортний літак РФ з десантом Іл-76. Крім того, в Києві тривають запеклі бої Захисників України з російськими окупантами.

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