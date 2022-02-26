150 гелікоптерів і сухопутні війська припарковані в Білорусі біля кордону України - фото зі супутника

Супутникові знімки Maxar Technologies, зроблені 25 лютого в Білорусі на кордоні з Україною / Фото Reuters

Приватна американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, зроблені 25 лютого 2022 року на півдні Білорусі приблизно в 32 км від кордону з Україною.

На кадрах видно близько 150 транспортних гелікоптерів і сухопутні війська, пише видання Reuters.

Зокрема, одне велике розгортання вертольотів зафіксували біля білоруського міста Хойники, де на дорозі було припарковано понад 90 вертольотів. Протяжність розгортання перевищує 8 км.

Зображення також показали велике розгортання Сухопутних військ з кількома сотнями транспортних засобів в колоні в декількох районах.

Як повідомляв Главред, в небі над Київською областю знищено ще один військово-транспортний літак РФ з десантом.

Як повідомили, в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Іл-76 був збитий над Білою Церквою. 60 диверсантів затримано на Троєщині.

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