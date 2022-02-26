Миколаїв під контролем ВСУ - Віталій Кім

Військові / Фото Reuters

Протоповоповітряна оборона ЗСУ відбила атаки російських окупантів у Миколаєві.

Про це в Telegram повідомляє глава Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

Він також зазначив, що українські військові відбили спробу висадки російського десанту в Очакові.

"Миколаїв відстояли. ППО відбило атаки. Очаків - не висадилися ... десанту немає ... ніхто до нас не йде", - зазначає чиновник.

Раніше з'явилася інформація зі штабу ЗСУ що російські військові намагаються обійти Херсон і напасти на Миколаїв.

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Також головред повідомляв, що українські захисники відбили напад військових РФ на військову частину в Києві на проспекті Перемоги.

Раніше ми писали, що війська ППО України знищили російський військово-транспортний літак Іл-76, який перевозив ворожий десант.

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