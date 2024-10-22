Окупанти поспіхом просуваються у важливе місто: ЗСУ трощать техніку РФ - DeepState

Окупаційні війська залучають у бій максимум резервів, щоб чим швидше зайти у місто.

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Тиск ворога посилився через намір чимскоріш зайти у місто / Колаж: Главред, фото: flickr

Окупаційні війська країни-агресора Росії помітно активізувалися у районі населеного пункту Курахове, що у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Щоб чимскоріш зайти у місто ворог залучає і нові резерви і застосовує важку техніку. Згідно з кадрами бійців 46 ОАеМБр від 21 жовтня, російські штурмовики проривалися вже на околиці Курахового.

В районі Максимільянівка-Курахове українським десантникам вдалося під час важких боїв знищити 6 БМП, 3 танки та 2 авто противника. Запеклі бої на цій ділянці тривають і досі.

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"Частина десанту розосередилася по Максимільянівці та на дачному селищі "Енергетик". Важкі бої продовжуються, противник кидає в бій все нові резерви, щоб якомога швидше зайти в Курахове. Прикладом активності є те, що останні тижні ворог, навіть у неділі, не збавляє темпів", - йдеться у повідомленні.

Курахове / Інфографіка: Главред

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Наступ окупантів РФ на Курахове - що відомо

Напередодні стало відомо, що російські війська знаходяться всього за два кілометри від Курахового в Донецькій області. На початку жовтня окупанти здійснили прорив, захопивши селище Острівське та вийшовши до берегів Курахівського водосховища.

Нагадаємо, раніше The Times писало, що під час щоденних вилазок росіян під Кураховим, там знищується від 20 до 30 окупантів. Люди, яких посилають у ці рейди, не є справжніми бойовими одиницями і погано навчені.

Раніше військовий експерт Іван Ступак попереджав, що ситуація в районах Курахового, Селидового і Часова Яру залишається шалено важкою, адже задумка Росії - вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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